Ministro... ¿y las cárceles?

La propuesta de reforma del Código Penal que está elaborando el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se orienta a buscar medidas alternativas a la privación de la libertad y por ese camino reducir el hacinamiento que actualmente tiene el sistema carcelario y penitenciario colombiano.



(También le puede interesar: Cultura ciudadana sin Mockus)

Plantea, entre más de 60 modificaciones, que la pena de prisión máxima para los tipos penales se reduzca de 60 a 40 años, cambios en el otorgamiento de la prisión domiciliaria, que la configuración del delito de concierto para delinquir no se pueda aplicar a las conductas que se desarrollan en el marco de la protesta social, al igual que el delito de terrorismo, y dejarían de ser delitos: la inasistencia alimentaria, la supresión, alteración o suposición del estado civil, la emisión y transferencia ilegal de cheques y conductas asociadas a violaciones del sentimiento religioso como la perturbación de ceremonia religiosa y el irrespeto a un cadáver.

Si bien esta propuesta se orienta a reducir el hacinamiento, todavía no se vislumbra una solución integral para resolver este grave problema carcelario y penitenciario. Se sigue hablando de un hacinamiento de solo 21,3 %, dejando por fuera la flagrante violación de DD. HH. de más de 21.000 personas privadas de la libertad en las URI y estaciones de policía del país; hombres y mujeres que no deberían estar en estos sitios, sino siendo atendidos por el Sistema Carcelario y Penitenciario Colombiano, que incluye las cárceles municipales, que hoy no pueden asumir esta población. Realmente hoy se tiene un hacinamiento del 47 %.

Es necesario fortalecer todo el sistema, que pasa por la reforma profunda del Inpec y la Uspec, que hasta ahora no aparece por ningún lado, y la modernización de la obsoleta infraestructura carcelaria FACEBOOK

TWITTER

Aún cuando el ministro ha manifestado que durante este gobierno no se construirán más cupos carcelarios, además de la reforma legal que se va a proponer, es necesario fortalecer todo el sistema, que pasa por la reforma profunda del Inpec y la Uspec, que hasta ahora no aparece por ningún lado, y la modernización de la obsoleta infraestructura carcelaria y penitenciaria; más del 80 % de las cárceles fueron construidas en la década de 1950 y hoy presentan graves problemas en redes eléctricas e hidrosanitarias, estructurales, falta de espacios adecuados para el bienestar y la resocialización de los internos. Es decir, una infraestructura vieja administrada por el Inpec y la Uspec con altos niveles de corrupción y violación de DD. HH.

Seguramente se espera que las alcaldías y gobernaciones cumplan con la sentencia SU-122-22 de marzo de 2022, a través de la cual la Corte Constitucional extendió la declaración del estado de cosas inconstitucional, para cubrir también a las personas privadas de la libertad en las URI y estaciones, y les ordenó a los gobiernos locales construir, en un año, centros de privación de la libertad temporales, y en seis años, cárceles para la solución definitiva.

A tres meses del primer plazo, ningún municipio o departamento cumplirá esta orden. “Ni el Inpec ni la Uspec realizaron las actuaciones necesarias, dentro de sus competencias legales y constitucionales, para el cumplimiento de estas órdenes”, y la gran mayoría de las alcaldías y gobernaciones no han tenido ni el interés ni los recursos para cumplirlas.

Hay que anotar que construir y poner en funcionamiento un centro transitorio de privación de la libertad para quinientos internos, como el que está construyendo Bogotá en la localidad de Puente Aranda, que está funcionando en un 50 %, tiene un costo cercano a los 25.000 millones de pesos, y si se piensa en la orden de construir una cárcel para mil internos, el costo de construcción y dotación supera los 200.000 millones de pesos y el funcionamiento anual está por encima de los 20.000 millones.

¿Cuántos municipios y departamentos pueden hoy cumplir las órdenes que les impartió la Corte Constitucional sin el apoyo del Gobierno Nacional, que no está interesado en construir un cupo más? Con solo sentencias y reformas del Código Penal no se soluciona este grave problema que afecta de manera grave la seguridad de los ciudadanos.

HUGO ACERO VELÁSQUEZ

(Lea todas las columnas de Hugo Acero Velásquez en EL TIEMPO, aquí)