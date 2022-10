Los violentos préstamos ‘gota a gota’

Se los ve en moto y con carriel, de donde sacan las ‘facturas’, llevan el dinero y no se sabe qué más. Deambulan por las plazas de mercado, tiendas y pequeños negocios de los barrios populares ofreciendo préstamos a altos, muy altos intereses sin pedir certificaciones de garantías inmobiliarias. Ellos saben lo que tienen las personas que recurren a sus préstamos, saben dónde viven, trabajan, quiénes son sus familiares y que cuentan con su vida e integridad para responder por lo entregado y por los intereses.



Se hacen pagar a las buenas o a las malas, como mencionaba una vecina “esta semana sufrimos el suicidio de una compañera, dueña de un pequeño negocio, quien, desesperada por las deudas acumuladas y el acoso de los ‘gota a gota’ y sus matones, decidió envenenarse. Imagínense la desesperación de la mujer para llegar a ese punto. ¡Quién sabe qué más le habrán pedido esos matones! Hace unos meses tuvimos un caso similar. No me quedó muy claro si fue un suicidio o no. La mujer amaneció ahogada en un caño. Presentaba todo tipo de porrazos en el cuerpo, y no saben si fue por la forma en que cayó o si la maltrataron antes”. A otro deudor le secuestraron a su hijo hasta que pagara, no solo el préstamo y los intereses, sino los costos de retención del menor, que seguramente pagó con otro préstamo.

Las mujeres comentan más fácil su tragedia: “Todas sabemos que los ‘gota a gota’ y sus préstamos no dan tregua. O se pagan a diario los intereses o las golpean o rompen los negocios. Muchas mujeres prefieren que les peguen a ellas, pero que no les dañen sus tienditas. Esos rufianes tienen a la comunidad aterrorizada. Como si no fuera lo suficientemente grave la situación, ahora les están ofreciendo a los jóvenes, a los hijos de las mujeres que están endeudadas, que si quieren salvar a su mamá tienen que vender entre tres y cinco papeletas de droga diarias a la salida de las escuelas, además de cobrar extorsiones. Lógicamente, los envician primero, para que conozcan el producto y sus bondades”. Puro y simple reclutamiento de menores.

Siguen comentando: “No se entiende cómo no se dan cuenta de que por cien mil pesos que les prestan, tienen que pagar cuatro mil, todos los días, incluidos el sábado y el domingo, solo en intereses. A final de mes han pagado ciento veinte mil pesos, y aún deben lo que les habían prestado originalmente. Calculamos que tenemos por lo menos a doscientos miembros de nuestra comunidad, entre hombres y mujeres, que están endeudados hasta la coronilla, con diez o quince préstamos y pagan los intereses de un préstamo con otro”.

Los ‘gota a gota’ buscan ante todo a las mujeres, madres cabeza de hogar, porque saben que son más vulnerables y fáciles de convencer. En especial si son dueñas de pequeñas tiendas o de líchigo o salones de belleza y que siempre viven colgadas, porque no solo tienen que responder por su negocio, sino por los gastos de la casa y el arriendo del local. Ante la desesperación recurren a nuevos préstamos, sin darse cuenta de que en medio de la ansiedad se van hundiendo cada vez más y más.

Pero no solo a punta de violencia les quitan los pocos recursos que tienen, sino que las acosan y abusan sexualmente. Comienzan diciéndoles: “Cómo está de buena usted, mija, cuídese, que yo sé cómo cobrar a las buenas o a las malas’ y amenazan con golpear a los niños pequeños para obligarlas a acostarse con ellos; en fin, los riesgos no solo afectan a las que toman los préstamos, sino repercuten en toda la familia”.

Estos relatos son comunes en muchos de nuestros barrios y ciudades donde el narcotráfico y la distribución de las drogas, a través del microtráfico, llegó para quedarse, junto con los ‘gota a gota’, la extorsión, el sicariato y la violencia. Relatos que encontré en la novela del maestro Azriel Bibliowicz Del agua al desierto, en algunas plazas de mercado y en comercios barriales. La novela de Azriel trae también soluciones a este grave problema.

HUGO ACERO VELÁSQUEZ

