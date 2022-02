Lo que se necesita son inhibidores de corrupción

Hace algunos días, el editorial de EL TIEMPO ‘Llamadas desde cárcel’ exigía al Ministerio de Justicia, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) tomar medidas para controlar las llamadas extorsivas que se originan desde las cárceles nacionales, que generan “cuantiosos recursos con los que aceita la maquinaria de la corrupción detrás de las rejas, que agrega un desafío más a las ya difíciles condiciones de seguridad que enfrentan los colombianos”.



Se puede asegurar que, más que un problema técnico de bloqueadores de señales, el gran problema es la histórica corrupción e ineficiencia que ha tenido el sistema carcelario y penitenciario, que ha justificado distintas reformas que no han dado los resultados esperados desde 1914, cuando se expide la Ley 35 y se crea la Dirección General de Prisiones en 1992, cuando aparece el Inpec, y en 2011, cuando con la creación de la Uspec se dividen las funciones con el Inpec, reformas en las cuales no hubo cambios profundos en la cultura y profesionalización institucional, la nueva institucionalidad comenzó a operar con los mismos funcionarios, se cambiaron los nombres, los uniformes y los logos, sin que los problemas profundos que tiene el sistema fueran finalmente solucionados.



Esto históricamente se hace evidente con el informe de Germán Zea Hernández ante el Congreso en 1958, cuando reconoce la corrupción y las condiciones deplorables de hacinamiento, seguridad y salubridad de los reclusos. Cuarenta años después, estas condiciones persistían, lo que llevó a la Corte Constitucional a declarar el “estado de cosas inconstitucional” en las prisiones, por la violación sistemática de los derechos fundamentales de los internos. En 2011, el propio Inpec reconoce los graves problemas de “corrupción; inexistencia de condiciones mínimas para la resocialización, hacinamiento, irrespeto a los derechos humanos, debilidad en el seguimiento del tratamiento penitenciario para pospenados, fallas graves en educación y deficiente atención médica a la población de reclusos”.

Estos problemas hoy persisten, motivo por el cual la Corte mantiene el “estado de cosas inconstitucional” y no se vislumbra ninguna propuesta para salir de esta condición. No basta con la construcción de nuevos establecimientos carcelarios como se hizo hasta 2015, que, además, han tenido muchos problemas de corrupción, es necesaria una reforma profunda que profesionalice el personal de guardia, administrativo y de resocialización, que logre que sea el Estado el que controle las cárceles y no los delincuentes que siguen delinquiendo, y mirar qué se va a hacer con los más de 80 sindicatos, que no deberían existir en una institución estatal armada, como es el caso del Inpec, algunos de los cuales se han convertido en la salvaguarda de guardianes corruptos y no en los defensores de los derechos laborales, ver editorial ‘Los sindicatos del Inpec’.



Ningún gobierno, y menos los ministros de justicia, ha querido meterle la mano a este asunto. Algunos, ante crisis públicas del sistema como fugas, graves problemas en la construcción de las cárceles, violación de derechos humanos e ineficiencia del sistema, consideran que “la situación ha tocado fondo” y prometen reformas profundas, que con el correr de los días se dejan de lado.



Pero si desde el Poder Ejecutivo no se ha tenido una respuesta adecuada a este problema endémico, menos se ha hecho desde las otras ramas del poder público, ni tampoco se cuenta con un estudio o plan particular para solucionar este problema que afecta de manera grave la seguridad de los ciudadanos y los derechos de los privados de la libertad. Ayudaría mucho, como se ha hecho con la economía y la educación, que se tuvieran un diagnóstico detallado y un plan de acción para salir de este problema, que no se soluciona con la liquidación o reformas del Inpec y la Uspec.

HUGO ACERO VELÁSQUEZ

