La desprotección de Pecci

Generalmente después de hechos lamentables, como el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, se busca a los posibles culpables y se comienza por tratar de identificar a los sicarios que lo asesinaron y se sigue hacia quienes planearon, financiaron y ordenaron este magnicidio.



(También le puede interesar: Elecciones de alto riesgo)

Todas las hipótesis apuntan a que los autores intelectuales y materiales fueron estructuras criminales transnacionales ligadas al narcotráfico que actúan en distintos países de la región, quienes pudieron planear, coordinar el seguimiento desde Paraguay y asesinarlo en Colombia.



El fiscal especializado contra el crimen organizado lideró la investigación que se adelantó en contra del ciudadano libanés Nader Mohamad Farhad, quien tenía dos pedidos de extradición de Estados Unidos. Encabezó la operación Zootopia, en la que se desmanteló la mayor estructura aérea de la facción criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC) en Paraguay y logró el decomiso de 500 kilos de cocaína. Formó parte de la operación A Ultranza Py, en contra del crimen organizado y el narcotráfico, junto con el Ministerio Público, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Policía de la Unión Europea (Europol) y la DEA.



Por los riesgos que representaban estas investigaciones, el fiscal en Paraguay contaba con escoltas y un grupo de seguridad que andaba en camionetas blindadas. ¿Por qué si adelantaba estas investigaciones en contra del crimen transnacional no contaba con un esquema de protección que, además, cubriera los desplazamientos y la estadía fuera del país?



En este punto, después de lo sucedido, se dan respuestas que no eximen la responsabilidad del Estado paraguayo: se dice que, por una decisión familiar, el fiscal Pecci había viajado a Cartagena sin su esquema de seguridad; funcionarios en Paraguay dicen que no se les informó sobre su desplazamiento a Colombia, y menos a las autoridades colombianas de su llegada al país. Algunos otros, casi que culpabilizan al fiscal de su muerte, como lo hizo la diputada del Partido Colorado Jazmín Narváez, quien dijo: “Se fue sin guardia, a cuerpo gentil y, como se dice vulgarmente, se regaló”.

¿Por qué si adelantaba estas investigaciones en contra del crimen transnacional no contaba con un esquema de protección que, además, cubriera los desplazamientos y la estadía fuera del país? FACEBOOK

TWITTER

Tras lo sucedido y las respuestas dadas hasta ahora, se hace evidente una serie de fallas del esquema de seguridad que se le había proporcionado. El jefe de ese esquema, que debería ser un profesional en este campo, no era el que lo manejaba y lo dirigía, sino el fiscal, quien decidía cuándo y dónde requería de la seguridad. Con los riesgos que tenía, por las investigaciones que desarrollaba, su esquema debería estar activo todo el tiempo dentro y fuera del país. Los funcionarios encargados de su seguridad, no solo los escoltas, deberían conocer todos los movimientos del fiscal y los riesgos a que estaba expuesto y con base en esto determinar la seguridad requerida en cada momento. El Estado e inclusive las agencias internacionales que trabajaban con él en contra del crimen organizado debieron garantizarle su seguridad dentro y fuera del país, de acuerdo con estudios previos de riesgo identificados.



Seguramente, el Estado paraguayo va a tener que responder por la desprotección a que dejó expuesto al fiscal. Algunos dirán que los únicos responsables son los asesinos materiales e intelectuales, a quienes, desde luego, hay que identificar, perseguir, detener, judicializar y condenar como corresponde. Otros dirán que fue culpa del fiscal, quien no informó u ordenó que no requería de seguridad en su viaje a Colombia, pero lo cierto es que la obligación de cualquier esquema de seguridad es proteger al “personaje” y son ellos los que evalúan la situación y determinan lo que hay que hacer, y no el protegido. En este caso, el esquema de seguridad que le asignó el Estado paraguayo al fiscal no fue profesional y no cumplió con su deber.

HUGO ACERO VELÁSQUEZ

(Lea todas las columnas de Hugo Acero Velásquez en EL TIEMPO, aquí)