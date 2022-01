¿Hasta cuándo van a permitir la pólvora?

Todos los años se repite la misma historia. Durante el mes de diciembre se contabilizan los quemados por el uso indebido de la pólvora, los medios de comunicación les hacen seguimiento día a día y pareciera que la mayoría de los ciudadanos y algunas autoridades lo ven como normal, incluido el Congreso.



(También le puede interesar: Sin cárceles no habrá seguridad)

Hasta el 31 de diciembre iban 980 quemados por pólvora, lo que representa un 18 por ciento más de los casos que se reportaron el 2020. Lo preocupante de estas cifras preliminares es que con el correr de los días, hasta mediados de enero de 2022, van a aparecer más casos que todavía no han sido reportados ante los sistemas de salud nacionales y locales. Con esta cifra, sería el reporte más alto de quemados de los últimos diez años.



Ante esta situación, que parece no tener fin, se propone, por ahora, que el uso de la pólvora se limite a los espectáculos pirotécnicos, realizados por profesionales con todas las medidas de seguridad, y no permanezca en manos de ciudadanos inexpertos que de manera irresponsable manipulan estos productos y producen lesionados y muertos, especialmente niños y niñas, hechos que no han dejado de aumentar, como lo registra todos los años el Instituto Nacional de Salud.

Frente a esta propuesta, algunos alegarán el derecho al trabajo y otros, el derecho al desarrollo personal y cultural "porque los colombianos celebramos con pólvora desde hace muchos años y es tradición". Sin embargo, hay que recordar que por encima de esos derechos están los derechos fundamentales a la vida e integridad de los ciudadanos, sin los cuales no se pueden ejercer los demás derechos o se pueden ejercer de manera limitada cuando se pierde la vista, las manos o cualquier parte del cuerpo.

Si a los 6.230 quemados reportados en las navidades de 2013 a 2021 se les ponen los costos económicos, los totales superarían los 60.000 millones de pesos. FACEBOOK

TWITTER

Tanto la Ley 670, y posteriormente el decreto reglamentario 4481 de 2006, como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que regula la autorización que los alcaldes pueden hacer para actos o eventos que involucren el uso y aprovechamiento de artículos pirotécnicos de categoría tres, siguen dejando en manos de los ciudadanos inexpertos el uso de la pólvora, y en ningún caso se han tenido en cuenta otros problemas que produce la pólvora, como son los efectos sobre los animales, el medio ambiente y la salud.



Si a los 6.230 quemados reportados en las navidades de 2013 a 2021 se les ponen los costos económicos por la atención en salud, que en promedio por paciente son de diez millones de pesos, se tiene que los costos totales superarían los 60.000 millones de pesos, sin contar el resto de quemados que hay a lo largo de cada año.



Estos son solo los costos en que incurre el sistema de salud, sin tener en cuenta otros que producen las lesiones y los muertos por pólvora, como son los costos de rehabilitación, tales como cuidados en un sanatorio, terapia física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, gastos en el cuidado de los lesionados, ayudas de limpieza, conductores u otro personal de ayuda que no se necesitaba previamente a las lesiones, pérdida de ingresos debido a estar incapacitado, una reducción de ingresos debido a un cambio en la profesión causado por sus lesiones, dolor y sufrimiento, que tiene que ver con la incapacidad para asistir a la escuela, eventos sociales y vacaciones, también cohibición, dolor físico y el sufrimiento incurrido debido a discapacidades físicas o desfiguración y los costos por daños a propiedades.



Como se puede ver, los costos expuestos son una pequeña parte de los costos totales que producen las lesiones por pólvora. Esto sin contabilizar los cuantiosos recursos que invierten los distintos gobiernos nacionales y locales en campañas publicitarias para que los ciudadanos no utilicen pólvora.



Frente a esta situación, ¿cuándo el Gobierno y el Congreso van a tomar la decisión de prohibir el uso de la pólvora o al menos limitar su uso solo a espectáculos pirotécnicos en determinados sitios de las ciudades y del territorio nacional?

HUGO ACERO VELÁSQUEZ

(Lea todas las columnas de Hugo Acero Velásquez en EL TIEMPO, aquí)