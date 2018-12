Costos de los quemados

Todos los años guardo la esperanza de que algún gobierno prohíba el uso de la pólvora en manos de los particulares y lo reglamente para espectáculos pirotécnicos manejados por profesionales. Esto no solo acabaría con la tragedia de muchos niños, niñas y adultos que terminan lesionados o muertos, sino que reduciría los costos económicos, ambientales y sociales por su uso irresponsable.



De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, entre los diciembres de 2010 y 2017 se registraron en Colombia 7.142 personas quemadas por pólvora; de las cuales, en promedio, el 24,4 % fueron menores de edad, con el agravante de que este porcentaje superó el 40 % en las últimas dos Navidades.

Si a estas cifras de quemados se les ponen los costos económicos en salud, se tiene que, de acuerdo con lo expuesto por el contralor Juan Carlos Granados Becerra en la carta que le dirigió al alcalde de Bogotá en noviembre de 2017, “desde el 2014 hasta el primer semestre de 2017, el sistema de salud del Distrito ha invertido $ 737’141.592, es decir, un promedio de $ 9’828.555 por cada paciente quemado para su atención hospitalaria”.



Según esto, los costos totales, en el caso de las cifras nacionales, superarían los 70.000 millones de pesos en solo los diciembres, sin contar el resto de quemados a lo largo de cada año. Hay que anotar que en este campo no hay un estudio detallado sobre los costos que producen lesiones y muertos por pólvora a nivel nacional, que además tenga en cuenta los costos de rehabilitación, los gastos de las víctimas, la pérdida de sus ingresos, su dolor y sufrimiento y los daños a la propiedad, cuando los haya.



Existen otros efectos del uso de la pólvora, como el terror que produce el ruido de este material en algunos animales, como lo expuesto por Ricardo Correa en diciembre de 2017, en su artículo ‘Tiranos ruidosos’: “Lo obvio y natural es que no solo a los perros, sino a muchos animales domésticos y silvestres, con un oído muchísimo más agudo y sensible que el humano, el estallido de la pólvora les cause un daño y un dolor enormes”.



Sigue Ricardo: “Muchos pájaros abandonan sus nidos al momento de la detonación, algunos se pierden o mueren. Las aves nocturnas, como los búhos, se ven tremendamente afectadas, mientras el ganado puede llegar a padecer crisis de estrés, tanto como las aves de corral. Especies de insectos se ven gravemente perjudicadas y mueren por intoxicación debido al humo de la pólvora, humo que, valga decir no es nada bueno para niños, enfermos y personas mayores, ya que puede causar complicaciones respiratorias. Pruebas del aire luego de exhibiciones de fuegos artificiales han llegado a mostrar incrementos de arsénico, cadmio, mercurio, plomo, bario radiactivo, perclorato y dioxinas hasta por quinientas unidades”.



Y concluye: “Hay más vicios ocultos relacionados con la pólvora; por ejemplo, buena parte de ella es producida de manera clandestina, en fábricas insalubres que exponen a sus trabajadores a contaminación por la toxicidad de sus compuestos. Por otro lado, mucha es producida en países como China, en condiciones que reprueban dramáticamente los derechos humanos y con alta incidencia de trabajo infantil abusivo”.



Como se puede ver, los costos e implicaciones del uso irresponsable de la pólvora en manos de los particulares no son menores, y para solucionar este grave problema se requiere decisión política a fin de prohibirles el uso de la pólvora a los ciudadanos comunes y corrientes y autorizar espectáculos pirotécnicos realizados por expertos.



Esto se puede hacer a comienzos del año, con once meses de anticipación, de tal manera que los productores de pólvora tendrían casi un año para que, con el apoyo del Gobierno y las autoridades departamentales y municipales, puedan profesionalizarse o cambiar de actividad productiva. El Gobierno Nacional tiene la palabra.



HUGO ACERO VELÁSQUEZ