Inseguridad: ¿percepción o realidad?

Es necesario reconocer que la percepción de inseguridad se alimenta de hechos reales; para el caso de Bogotá, es innegable que se han presentado acciones delincuenciales inaceptables y lamentables, como la pérdida de vidas, en medio de hurtos, de Yeny Cerquera, Oswaldo Muñoz, Wilfredo Murcia, Ricardo Cortes Rozo y víctimas de otros delitos, especialmente hurtos.

Sin duda, son hechos reales, algunos más mediáticos que otros, pero que van sumando a través de medios de comunicación, redes sociales y voz a voz en la sensación de inseguridad de los ciudadanos. Esto es evidente en la última encuesta aplicada por Econometría y contratada por la Alcaldía Mayor, en la que la percepción de inseguridad de los ciudadanos llegó al 83 %.



Por otro lado, están las cifras de denuncias de los distintos delitos que reciben la Fiscalía, la Policía y a través del aplicativo A Denunciar, con las cuales, desde siempre, se evalúa la seguridad de Bogotá y del país.



Según estas cifras, durante el año 2020 en el Distrito el homicidio disminuyó en un 2,4 %, al pasar de 1.052 casos registrados en 2019 a 1.028 en 2020. En los demás delitos, el promedio diario de casos disminuyó, el hurto a personas pasó de 350 registros en 2019 a 223 en 2020, es decir, una reducción de 127 casos diarios. Los hurtos en comercio, de 51 a 30; de celulares, de 168 a 133; en residencias, de 27 casos a 23; de motocicletas, de 11,4 a 9,6; de vehículos, de 10 a 9,3 diarios. Por su parte, los delitos sexuales pasaron de un promedio diario de 17,3 a 13 y las lesiones personales, de 62,5 a 47. El único delito que aumentó durante 2020 fue el de bicicletas, que pasó de 22,3 a 29,3 casos.



Ante estos buenos resultados, se ha dicho que se deben a la larga cuarentena por la pandemia a que estuvieron sometidos los ciudadanos y a que la mayoría de los ciudadanos no están denunciando los delitos de los cuales son víctimas.



Respecto a la primera observación, es necesario distinguir tres momentos. El primero, antes de la cuarentena, que comenzó el 20 de marzo. En esos casi tres meses ya se mostraban resultados positivos en la reducción de los hurtos, en especial del hurto a personas, que a diciembre de 2019 registraba un aumento del 20,6 % y en el primer trimestre se logró un 12 % de disminución, comparado con el mismo periodo del año anterior. En este primer momento, el homicidio había aumentado en 46 casos, que incluían los 23 muertos de motín en la Cárcel Modelo el 21 de marzo.



El segundo momento para analizar fue el de aislamiento general y de aislamientos por localidades entre abril y agosto, cuando, desde luego, hay que reconocer que estas cuarentenas contribuyeron a una mayor reducción de la mayoría de los delitos. Cabe anotar que, al contrario, el hurto de bicicletas tuvo el mayor aumento durante estos meses de aislamiento y comenzó a disminuir a partir de agosto.



Y el tercer momento, entre septiembre y diciembre, cuando la ciudad tuvo una apertura prácticamente total y la mayoría de los delitos continuaron a la baja, sin que se presentara el posible “rebrote delincuencial” que algunos señalaban.



Ahora bien, frente a la observación de que los ciudadanos no están denunciando los delitos, en la encuesta aplicada por Econometría, el 54,4 % de los ciudadanos denunciaron el hecho del que fueron víctimas, frente a las encuestas disponibles de Bogotá Cómo Vamos y de la Cámara de Comercio que registraron 42 y el 44 %, respectivamente.



Resumiendo, son hechos reales y no solo percepción lo que afecta la seguridad de los ciudadanos, eso es una realidad, como también que, en cifras, la mayoría de los delitos, salvo el hurto de bicicletas, disminuyeron en los tres periodos de tiempo analizados durante 2020. Estos logros, en gran medida, se deben también a las acciones articuladas y contundentes de la Policía, Fiscalía, Administración Distrital y Gobierno Nacional.



Hugo Acero Velásquez

Secretario de Seguridad de Bogotá