La Policía del gran Acuerdo Nacional

Son tantas e importantes las reformas que el nuevo Gobierno está planteando, que no es posible imaginar cómo van a ser su trámite en el Congreso y los resultados. Entre otras, está la reforma tributaria, que seguro es la más importante y urgente; las reformas de la salud, de la justicia, de las pensiones, la creación del Ministerio de la Igualdad y el Ministerio de Paz y Convivencia, donde estaría la Policía, y muchas más propuestas que requieren trámite legislativo.

Con relación al nuevo Ministerio de Paz y Convivencia, hay que anotar que en esta línea el expresidente Juan Manuel Santos, en su primer gobierno, intentó crear el Ministerio de Seguridad Ciudadana, donde también iba a estar la Policía, y no pudo sacarla adelante no obstante contar con la mayoría en el Congreso, haber sido ministro de Defensa y tener el apoyo de algunos generales activos y en retiro de la Policía.



La propuesta de sacar la Policía del Ministerio de Defensa y ponerla en el nuevo ministerio cobra fuerza hoy con el nuevo gobierno de Gustavo Petro. Es seguro que esta propuesta no se reducirá a pasarla al nuevo ministerio, sino que, como lo expuso el nuevo mandatario en la entrevista con Daniel Coronell, busca hacer una reforma de la institución policial que abordará tres problemas: la corrupción, la violación de los derechos humanos y el bienestar de policías, en particular de los rangos más bajos de la institución.



Esta propuesta, seguro, contará con una importante oposición, no solo de los parlamentarios del Centro Democrático, sino de los partidos que hoy se están alineando como parte de la coalición de gobierno, como es el caso del Partido Conservador y miembros de otros partidos, además de muchos policías y militares, activos y en retiro, quienes harán un fuerte ‘lobby’ buscando que las cosas sigan como están o con muy pocas modificaciones.



Con la expectativa sobre el contenido de esta nueva reforma, también hay que tener en cuenta que, en este momento, la situación de seguridad no es la mejor. Hay incremento de los principales indicadores de violencia y delincuencia, y la ciudadanía en general, que se siente insegura en las calles y los territorios, demanda acciones inmediatas y contundentes del Estado, en particular de las Fuerzas Armadas, que incluyen a la Policía.



Es decir, en este momento se requiere del esfuerzo y dedicación permanente y exclusiva de las Fuerzas Armadas, en especial de la Policía, para recuperar y mantener la seguridad de los ciudadanos y, seguramente, una reforma de esta envergadura no será la mejor motivación para hacer bien el trabajo que corresponde. Es sabido que las instituciones que pasan por procesos de reforma reducen la productividad, mientras se definen de manera clara las condiciones sobre las que se va a trabajar hacia el futuro.



De acuerdo con lo anterior, el nuevo Gobierno irá al Congreso con una reforma profunda que incluye el nuevo ministerio y la reforma de la institución policial, y la oposición, que no será poca a este proyecto, buscará que los cambios sean moderados.



En este escenario pueden resultar distintas posibilidades. Una, que con mayorías parlamentarias logre sacar adelante la reforma propuesta por el presidente Gustavo Petro, escenario poco probable si se tiene en cuenta lo anteriormente expuesto. Dos, que se logre la propuesta de reforma de la Policía y que se pase a otro ministerio. Tres, que el Ministerio de Defensa sea trasformado en el Ministerio de Seguridad Ciudadana y Defensa, con dos viceministerios, uno de seguridad ciudadana, donde estará la Policía reformada, y las demás instituciones que tengan que ver con la seguridad y las emergencias; y el otro de defensa, donde estarán las Fuerzas Militares.



Lo que sí es seguro es que va a haber cambios que apuntarán a mejorar la seguridad de los ciudadanos en todo el país y a fortalecer y recuperar la confianza ciudadana en la Policía. Amanecerá y veremos.



HUGO ACERO VELÁSQUEZ



