Se incrementan las muertes violentas en Colombia

De acuerdo con las cifras disponibles al público del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, todas las muertes violentas en Colombia, que incluyen los homicidios, los muertos en siniestros viales, los suicidios y las muertes accidentales, han aumentado entre enero y septiembre de 2023, comparadas con las del mismo periodo del año pasado.

Lo homicidios aumentaron en 5,3 %. Pasaron de 9.844 casos registrados el año pasado a 10.361 este año, es decir, 517 homicidios más. Los muertos en siniestros viales han aumentado en un 2,8 %. Se pasó de 6.011 a 6.177, 166 casos más. Los suicidios pasaron de 2.103 casos a 2.313, un aumento del 10 %, 210 casos más, y las muertes accidentales aumentaron en un 5 %, 210 casos más.

Hay que anotar que para este mismo periodo de enero a septiembre, de acuerdo con las cifras disponibles del Ministerio de Defensa, se reporta una disminución del 1 % de los homicidios. Según el Ministerio, se pasó de 10.019 homicidios en 2022 a 9.958 este año, es decir, 61 homicidios menos.

De acuerdo con estas cifras, Medicina Legal reporta 403 casos de homicidios más que el Ministerio de Defensa y esto se debe a la decisión que ha tomado la Policía de no reportar los homicidios dolosos por uso legítimo de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad del Estado, los casos que suceden en legítima defensa ciudadana y los homicidios preterintencionales, donde no hubo intención de cometer el homicidio, entre otras razones.

Esta decisión de la Policía no solo no permite contar cifras ciertas y confiables sobre la violencia homicida en el país, sino que se adelanta de manera irregular a una calificación de las muertes violentas que solo pueden tomar los jueces, previo el estudio de las pruebas periciales que presenten los fiscales. Son ellos los que determinan, en el caso de los homicidios, si hubo dolo o no lo hubo. Aquí hay que recordar que en los famosos ‘falsos positivos’ todas las víctimas fueron presentadas como dadas de baja en combate, como producto de “uso legítimo de la fuerza”. Igual sucede con algunos casos de legítima defensa, donde luego se comprueba que sí hubo intención de asesinar, que hubo dolo.

Estas diferencias a nivel nacional se reflejan con mayor preocupación a nivel local, siendo Bogotá la ciudad con más casos de diferencia entre enero y septiembre de este año. Mientras la Policía reporta 745 homicidios en ese periodo, Medicina Legal tiene 828, es decir, 83 casos más. De acuerdo con los datos de la Policía, Bogotá en ese periodo registraba un aumento de los homicidios del 6 %, mientras el dato de Medicina Legal era del 10,5 % de aumento.

Le sigue Cali con una diferencia de 68 homicidios. Mientras la Policía reporta 717 casos en ese periodo, Medicina Legal tiene 785. De acuerdo con la Policía, Cali en ese momento registraba un aumento del 5,4 % de los homicidios, mientras el dato de Medicina Legal era del 11,3 % de aumento.

Medellín es la ciudad con menos diferencias, con 15 casos entre enero y setiembre de este año. Hay que anotar que en los años anteriores la diferencia en esta ciudad apenas llegaba a uno o dos casos y esto se debe a que las cifras de muertes violentas, en particular de los homicidios, se convalidan entre la Policía y Medicina Legal, proceso que en las demás ciudades se dejó de hacer de manera rigurosa y periódica en los últimos dos años.

Finalmente, se puede asegurar que hoy las cifras más confiables en materia de homicidios, y en general de muertes violentas, las tiene Medicina Legal. Ojalá la Policía Nacional reconsidere la exclusión que viene haciendo de algunos homicidios dolosos, de lo contrario va a ser muy difícil reducir este delito si no se cuenta con cifras ciertas y diagnósticos precisos.

HUGO ACERO VELÁSQUEZ

