La independencia: entre dos narrativas (ii)

La columna bicentenaria ha dado un giro a Historias en público. Nuestros textos se extenderán a la reflexión conjunta sobre las complejas experiencias humanas en el tiempo, la la comprensión crítica de nuestro presente y el fomento decidido de la imaginación histórica.

Hace algunas semanas señalé en esta misma columna que existen dos narrativas que han monopolizado nuestra comprensión de lo que pasó en 1819 y, de manera más general, del lugar que le asignamos al periodo de las independencias en nuestra memoria colectiva. Una insiste en que la independencia es el resultado del actuar decidido de una pequeña aristocracia ilustrada que —a pesar de la ignorancia del pueblo— anticipó el destino del país. Para esa narrativa, lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos doscientos años es evidencia de un pueblo embrutecido e incapaz de comprender los verdaderos intereses nacionales. Un pueblo al que —en sus mejores momentos— los grandes hombres han logrado entusiasmar con una visión de país.



Por otra parte, a mediados del siglo XX aparece otra narrativa, de signo contrario, que señala que la llamada independencia en realidad fue el golpe de gracia que la oligarquía criolla le asestó a los chapetones que habitaban estas tierras. Ajeno a la disputa, el pueblo fue manipulado entonces, como ha sido manipulado, engañado y expoliado durante los doscientos años siguientes. Un pueblo que, en sus mejores momentos, se levantó —como lo hizo la cacica Gaitana y el palenquero Benkos Biohó en la Colonia temprana; el comunero José Antonio Galán en 1781 o el cartagenero Pedro Romero en 1811—, un pueblo que, sin embargo, continuó sometido a una oligarquía implacable, y que, como Pedro Pascasio Martínez, espera aún pacientemente su reconocimiento y su pensión.



De la primera narrativa nos viene el gusto por el héroe patrio refinado y gallardo; de la segunda nos queda la indiferencia —o incluso el cinismo— con que muchos colombianos contemplan el bicentenario. A pesar de sus diferencias ideológicas, en las dos narrativas aparece el poder ilimitado de las élites y el papel pasivo del pueblo, ya bien por inepto o porque ha sido subyugado. En ambas, la independencia fecunda una república vacía de ciudadanos, un cascarón de democracia corrupto y violento. No sorprende que nos cueste contar una historia que vaya más allá de los sables y los héroes.



Sin virtudes cívicas ni proyecto político compartido, estas dos narrativas se resignan a exaltar el carácter genial de los héroes y la dimensión militar de la independencia.



La campaña libertadora de 1819 fue, sin duda, brillante porque permitió la toma del centro del antiguo virreinato y resultó decisiva en la independencia del continente. Pero el país está listo y urgido de una narrativa pública ‘diferente’ sobre su pasado bicentenario. Y para hacerlo necesitamos regresar a las fuentes del periodo —como lo han hecho numerosos historiadores recientes— y redescubrir en esos documentos las promesas bicentenarias, aquellas expectativas que motivaron a los protagonistas y que continúan resonando hoy en día como deudas pendientes por cumplir.



Indudablemente, una de las aspiraciones tempranas fue redefinir, de manera efectiva, las relaciones entre las provincias americanas y España. Pero junto a esa aspiración por un gobierno independiente surgieron otras, vinculadas ahora con las transformaciones políticas que dieron vida, hace 200 años, a la construcción de un sistema popular y representativo.



La irrupción del pueblo a partir de la segunda década del siglo XIX —en los cuarteles, pero también en las plazas, los cabildos, las escuelas, los puestos electorales y en tantos otros espacios de construcción ciudadana— perturbó profundamente el consenso aristocrático vigente. La terca insistencia en participar en los asuntos de la res publica, de la cosa pública, de la república, abrió un escenario en el que hombres y mujeres del común empezaron a construir los fundamentos de la representación política, la igualdad, la diversidad y el ejercicio de la libertad y la autonomía. Se inició en ese momento el recorrido de las promesas bicentenarias que nos siguen ocupando hoy en día y que le siguen dando sustancia a lo que muchos llamaron en ese momento “nuestra revolución política”.



Lo que empezó entonces no fue la gran Patria Boba, sino la feroz disputa por producir nuevas legitimidades, el esfuerzo por comprender el alcance de la nueva lógica política y llenar de sentido las promesas que se hacían imaginables en ese momento. Los doscientos años siguientes han sido con alguna frecuencia turbulentos, marcados por las violencias y diferentes formas de exclusión, pero también por la osadía, como cuando se conquistó la ciudadanía de los “libres de todos los colores” sin distinción de raza, o se autorizó el voto de la mujer en 1853 en la provincia de Vélez. Promesas vacías, se dirá con desdén; promesas que animan hoy en día este gran experimento político que continúa hasta nuestros días.



Cualquier narrativa pública que quiera darle un nuevo lugar a la independencia debe rescatar estas promesas pendientes e identificar —a través de las luchas que han inspirado— el carácter colectivo de lo que hemos sido, la manera en que nuestras diversidades, disensos y violencias han sido parte de nuestra historia, pero también lo que hemos ido construyendo, paso a paso, en nuestra frágil y valiosa democracia.



Porque, como señalaba el historiador José Manuel Restrepo, “la historia de la revolución (…) es muy fecunda en sucesos que deben interesar a todos (…) y especialmente al filósofo observador”. Esa fecundidad queda sepultada bajo una visión de pasado que celebra héroes vacíos y hechos de armas. Se olvida así que el punto más interesante de una conmemoración no es celebrar, sino reflexionar para construir futuro.



Francisco A. Ortega

Profesor de la Universidad Nacional de Colombia