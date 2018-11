El diálogo, catalizador de la cohesión social

Ante las amenazas y los actos de violencia sufridos por los líderes sociales en Colombia, la Procuraduría General de la Nación, por iniciativa de Fernando Carrillo y su equipo, decidió organizar un espacio de diálogo entre los líderes de los grupos más relevantes de la sociedad para contener esta peligrosa espiral de violencia y lograr un pacto por el respeto a la vida. Estaban presentes representantes del Gobierno, en cabeza de la Vicepresidenta, de la mayoría de los partidos políticos, de algunas de las zonas más conflictivas del país, como Buenaventura, el norte del Cauca y la región del Catatumbo; unos cuantos empresarios y, en general, importantes líderes de organizaciones que quieren poner su grano de arena en la consolidación de la paz en Colombia.

Conocimos algunas experiencias alentadoras de diálogo social en el país y en el exterior, donde contradictores lograron “conversaciones improbables”. Casos como el pacto por la no violencia política en el Cesar, el Grupo de Diálogo Minero (GDIAM) y el de Calima, para la problemática de Buenaventura y el norte del Cauca. Fascinante la institucionalidad para el Diálogo Social en Chile como mecanismo de prevención de conflictos.



Ahora bien, ¿qué determina esta fractura entre diferentes grupos de la sociedad que lleva a la confrontación, a la ausencia de entendimientos mínimos para la convivencia y a ciclos incontrolados de violencia? ¿Qué determina que en lugar de un ‘nosotros’, nuestro diario actuar se guíe por el ‘ellos vs. el nosotros’? Fundamentalmente se debe a una ausencia de cohesión social.



¿Qué distingue un país con cohesión social? Son cinco los atributos, según los académicos: 1. Un entorno que promueve el bienestar de todos sus miembros, donde la equidad es un valor básico para la sociedad. 2. Que evita la marginalización de algunos grupos de la sociedad y no permite que regiones o grupos sociales caigan en el atraso permanente. 3. Que tiene políticas activas para crear un sentido de pertenencia. Algunas cosas que nos unan a todos como ciudadanos de un país, y en Colombia es difícil encontrarlo más allá, quizás, de la selección nacional de fútbol. 4. Que ofrece espacios de movilidad social, donde, gracias al acceso universal a la nutrición, salud y educación, el futuro de una persona no solo dependa del nivel de ingreso del hogar en el que nace. 5. Que crea espacios para generar confianza entre grupos sociales, donde se promueva una permanente conversación nacional a través del diálogo social.



Es evidente que nuestro país no cumple a satisfacción con ninguna de estas cinco condiciones, aun cuando en algunas, como el acceso a salud y educación básica, se observan logros importantes. La experiencia internacional muestra que es clave el acceso universal a la educación de calidad. También, la integración económica de los grupos marginados, como los informales y zonas rurales alejadas. Y fundamental, se requiere crear empatía, que significa ponerse en los zapatos del otro y entender su situación y aspiraciones.



Todo esto exige vías institucionales de diálogo social que debe proveer el Estado. A quienes se benefician de la corrupción no les conviene la cohesión social, pues fortalece las instituciones y por ello tratarán de evitar el diálogo social constructivo, convirtiéndose en sus peores enemigos. Por ello, bienvenida esta iniciativa de la Procuraduría General de la Nación, que debe continuar construyendo puentes de entendimiento. Un primer acuerdo, además del respeto por la vida, podría ser el de definir un plan nacional para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que reconocen la interacción de lo económico, lo social, lo ambiental y lo cultural para lograr un desarrollo sostenible.



HERNANDO JOSÉ GÓMEZ

Exdirector del DNP