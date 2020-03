Sastrería para la impunidad

Según la encuesta Pulso País de diciembre del 2019, el 82 % de la población tiene una opinión desfavorable de la justicia. Otras mediciones de percepción pública ratifican tan desolador reporte, incluso el porcentaje negativo tiende a incrementarse cuando se le indaga al ciudadano por su criterio sobre la marcha del sistema penal. El colombiano común expresa a diario su descontento por el poco impacto en la persecución de los delitos que más lo afectan, por el nulo efecto para reprimir la reincidencia que ha hecho de los despachos penales no menos que estancias de reposo criminal, y por la aparente incapacidad institucional para erradicar las ‘mañitas’ dilatorias que descaradamente inducen la prescripción de la acción penal o el vencimiento de términos para promover la excarcelación. Desde esa perspectiva, la población que poco le interesa el tecnicismo legal es espectadora de una justicia que califica como demasiado condescendiente con los victimarios.



Sin duda, el garantismo de nuestro sistema penal ha sido oportuno para impedir la arbitrariedad y auspiciar la proporcionalidad entre el delito y la pena, pero para decirlo sin eufemismos, dicho aparataje ha perdido efectividad como barrera de contención contra el ilícito, mermando la reparación de las víctimas y el esclarecimiento de los crímenes.



El dato de esa regular percepción ciudadana se confirma en otras cifras que miden negativamente la eficiencia del sistema penal acusatorio. Según el Índice Global de Impunidad —instrumento cuantitativo para medir ese fenómeno—, esta se presenta en niveles elevados en más del 60 % de los departamentos colombianos y solo en el 9 % se encuentra en un nivel bajo. A esa cruda realidad se suman datos sobre reincidencia delincuencial; por ejemplo, en tan solo el delito de hurto se registra que de los más de 240.000 delincuentes arrestados en el último año, 90.000 ya habían sido apresados entre dos y nueve veces, y cerca de un centenar lo había sido entre 40 y 70 veces. Evidentemente, la ausencia de castigo está perpetuando esas conductas, cuando no, ingenuamente, auspiciándolas.



Igual de grave es la situación que se presenta por los vencimientos de términos. Loable es que la ley busque amparar a una persona que ha estado privada de la libertad indefinidamente sin que se haya resuelto su situación. Sin embargo, la crítica surge cuando ese beneficio se provoca por la excesiva congestión judicial, la morosidad de algunos fiscales o cuando es fruto de maniobras dilatorias a pesar de que la normativa señala que aquellas deberían ser excluidas del cómputo para decretarlo. De otro lado, el frecuente aplazamiento de audiencias en la justicia penal ha llevado penosamente a denominarlo el ‘sistema penal aplazatorio’. Para agregar más penumbra, también se cuestionan ciertas determinaciones judiciales que libran de la prisión preventiva a determinados imputados sin importar que reporten peligro para la sociedad o se avizore la posibilidad de fuga.



Bajo tal égida es fácil colegir que el sistema penal posee el patrón y medidas específicas para arropar cómodamente el ‘cuerpo del delito’, e irónicamente se puede decir que se ha convertido en una simple ‘sastrería para la impunidad’. Ante este crudo panorama, la preocupación ciudadana no puede soslayarse, y por ello, mientras el legislador y las autoridades concernientes se pellizcan, la Corporación Excelencia en la Justicia ha decidido emprender las siguientes impostergables acciones. En las semanas venideras pondremos a disposición pública una auditoría que detallará, en los diez casos penales de mayor impacto y repudio –corrupción, delitos contra menores, etc.-, si existió demora de jueces o fiscales en el cumplimiento de sus deberes o frente al impulso diligente de tales trámites, si se presentaron en ellos dilaciones por los defensores de turno y si la jurisdicción disciplinaria fue eficiente investigando eventuales irregularidades que hubieren afectado la buena marcha de esos procesos.



Así las cosas, ¡se acabó la guachafita!





Hernando Herrera Mercado

Director de la Corporación Excelencia en la Justicia