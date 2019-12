Llamado a la grandeza

Señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia:

Cuando se enfunden hoy en sus togas tengan presente que fueron esas mismas prendas las que con dignidad mayúscula lucieron en el pasado los integrantes de aquella corporación llamada la ‘Corte de oro’, en atención a su rica labor de creación jurisprudencial, o los magistrados inmisericordemente inmolados en una de las páginas más repudiadas de nuestra historia durante la toma del Palacio de Justicia. Retrotráiganse a las significativas batallas que con esa armadura de tela ha tenido que librar otrora la Corte, para desarticular la ‘parapolítica’, la narcopolítica o la corrupción. Por demás, esa vestimenta también encarna su juramento, acto en el cual se comprometieron, precisamente, a cumplir fielmente sus deberes, incluida la tarea de eficientemente ocupar las vacantes que se originen por la culminación de periodo de magistrados titulares.



Por todo lo anterior están ustedes, señores magistrados, obligados, sin que fuera menester que obrara conminación alguna, a devolverle el buen cauce institucional a esa bicentenaria corporación, la más alta instancia judicial de la jurisdicción ordinaria. Que resuenen en sus tímpanos el clamor de la sociedad civil, que una vez más exige que los magistrados no sean inferiores a su mandato. Sépanse ustedes portadores de responsabilidades que de no ser conducidas digna y eficientemente, terminarán postrando a la Corte Suprema en un mero eunuco institucional, al mermarse la capacidad operativa de su Sala Plena, por la imposibilidad de llenar vacantes que durante meses eternos no han podido ser cubiertas.



El predominio de las divisiones endógenas son circunstancias que nos muestran una Corte Suprema que se consume en una patética hoguera de las vanidades, haciendo que por segunda vez en la historia, la institución arda, y aunque estas llamaradas son invisibles, y no tengan la crueldad de aquellas de ese fatídico noviembre del 85, se asemejan sin duda por poseer ambas el tinte de la catástrofe. Oportuno entonces ante este caos citar las palabras de Alfonso Reyes Echandía, expresadas para otro momento pero que parecieran reeditarse para la actual coyuntura: “Si no cesa inmediatamente el fuego habrá una hecatombe”.



Señores magistrados, esas túnicas que hoy vestirán para por enésima vez tratar de coincidir en los nombres de nuevos togados, no son el traje de la frugalidad o de la ostentación, son la expresión de la honestidad moral. Con ese entendimiento, desde la Corporación Excelencia en la Justicia apelamos, una vez más, a la llamada magnanimidad de los miembros de la Corte Suprema.



Nuestro centro de pensamiento, vía derechos de petición, ha pretendido que la Sala Plena de la Corte proceda a elegir rápidamente los sucesores de los togados de ese alto tribunal, solicitando para ello que se convocara a sesiones permanentes y extraordinarias; que se aplicara la excepción de inconstitucionalidad a fin de permitir que para esta ocasión los magistrados tengan que votar públicamente por los candidatos, y no en secreto, como en la actualidad lo permite su reglamento, con lo que se eliminaría la posibilidad del bloqueo anónimo; y proponiendo una mediación para que la corporación pudiera llegar a consensos; sin embargo, ninguna de esas alternativas tuvo acogida. Por ello, y como lo advertimos en nuestra Cumbre de la Justicia, que contó con la presencia del Presidente de la República, altos dignatarios de las cortes y organismos de control, ejerciendo la vocería ciudadana hemos radicado en contra de la Corte Suprema una acción de cumplimiento, para que su Sala Plena ejecute los mandatos constitucionales y legales que la emplazan a reemplazar las curules disponibles.



Señores magistrados, con razón decía Cicerón que “la justicia no espera ningún premio”, cuando hoy, víspera de la vacancia judicial, usen su toga, recuérdenlo, en beneficio de su digna condición, y para evitar la mengua de la credibilidad de la corporación de la que a pesar de ser sus defensores institucionales, nunca omitiremos denunciar sus anomalías o desaciertos.

HERNANDO HERRERA MERCADO

Director de la Corporación Excelencia en la Justicia