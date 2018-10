Las lágrimas de los jueces

En días recientes acudimos al conmovedor episodio en el que el juez primero penal de San Andrés, Jair Torres Díaz, no pudo contener las lágrimas luego de enviar a prisión a contratistas y algunos funcionarios de ese departamento investigados por presuntos actos de corrupción. Sus lágrimas, originadas en una desolación contagiosa, dejaron expresión sublime de desaprobación a la miserable acción que significa esquilmar los recursos públicos para sustraerlos de su objeto social y destinarlos a abultar rentas ilícitas.

Cada gota de tal sollozo judicial se convirtió en la respuesta más humana, pero también en la más respetable expresión para repudiar el latrocinio, que es como clásicamente viene a llamarse el aprovechamiento vil y fraudulento de lo público.



El no planificado mensaje de este juez nos muestra que puede que los corruptos nos estén robando las finanzas del Estado, pero, igualmente, evidencia que no nos han robado la dignidad. En ese gesto desprevenido hay mucho de esperanza. Se reafirma la misión judicial contra la infamia del hurto de lo público, y esa sí que es herramienta imprescindible en la lucha contra la rampante corrupción que ahora pareciera el telón de fondo de días y sus noches. No obstante, reconforta saber que esta ‘rebelión de las ratas’, para dar oportuno calificativo a esta realidad bajo el título de una conocida obra de la literatura vernácula, no tendrá campo fértil.



Otro episodio similar que puso de presente la gallardía judicial se originó en la audiencia de la JEP que dio cuenta de la recepción del testimonio del secuestro de Ingrid Betancourt, cuando la magistrada Catalina Díaz reconoció con voz quebrada y entrecortada el fuerte impacto de ese relato. En tal caso, reconforta ratificar que el sistema de justicia transicional tiene especial sensibilidad en la debida atención de las víctimas. Como lo hemos escuchado incansablemente en boca de la presidenta de ese organismo, la doctora Patricia Linares, es hacia ese objetivo hacia el cual esa nueva jurisdicción tiene enfiladas sus energías y funcionamiento. Por eso, en el gesto también simbólico, no por inerte sino por valioso, de la magistrada Díaz se ratifica el real sentido de ese sistema. Una evidente vocación reparadora y de acceso a una justicia que garantice que las víctimas están por encima de los victimarios y tenga la capacidad de sancionar contundentemente las atroces violaciones de derechos humanos dentro del conflicto.



En los gestos de estos funcionarios judiciales se reconfirma la dignidad judicial porque no se originan en la debilidad, sino en los respectivos objetivos misionales de cada jurisdicción: luchar contra la corrupción o reparar adecuadamente a las víctimas.



En esas lagrimas encontramos, por ejemplo, el mejor purificador para enjuagar la suciedad con la que un trío de exmagistrados de alta corte enlodaron sus togas, en desdeño de las sobresalientes bregas judiciales contra el narcotráfico, la ‘parapolítica’ o la corrupción.



Que esas lagrimas judiciales, entonces, se sigan mostrando sin ocultarlas y contrasten con aquella manía delincuencial de cubrir la faz ante las imágenes televisivas que los exhiben recién capturados. En ellas encontramos el mejor de los espejos para reflejar nuestra indignación frente a la injusticia, y dan, de paso, pleno sentido a esa frase del maestro Francesco Carnelutti, a quien se le escuchó decir que es más preferible para un pueblo tener malas leyes con buenos jueces que malos jueces con buenas leyes.



Los episodios referidos le permiten a la Corporación Excelencia en la Justicia resaltar la buena práctica judicial, aunque, por supuesto, también estaremos prestos a denunciar conductas lesivas en su administración.



HERNANDO HERRERA MERCADO

Director de la Corporación Excelencia en la Justicia