El rey Pepinito y la Registraduría

El conocido cuento del título de esta columna revela la historia del inmerecido heredero de un gran reino que ejerció su monarquía con desgreño. La alusión al conocido relato sirve para centrarnos en el actual registrador, Álex Vega. Antes de su posesión, advertimos del riesgo que tenía para la Registraduría su desembarco a ese organismo. Asimismo, a lo largo de su atropellada gestión, hemos venido denunciado anomalías de diferentes niveles.

Luego del reciente papelón, o si alguien fuera más allá, eventual prevaricato por omisión, acaecido en las últimas elecciones, la preocupación se ha acrecentado porque ha evidenciado que Vega no solo encarnaba un riesgo para el ente electoral que de ‘ñapa’ dirige, también lo es para la democracia. Ha quedado así lesionada por décadas la credibilidad institucional de la otrora siempre eficiente Registraduría. Y lo peor es que esa postración en la que la deja el veleidoso registrador no se reparará fácilmente. Es por ello insostenible la continuidad de Vega, e impone que quien perdió el timón de la Registraduría (a no ser para lo único que le obsesiona, lo burocrático) resarza el enorme perjuicio institucional infligido, con su inmediata renuncia. Más aún obligatoria esa urgente dimisión, cuando de lo que se trata es de evitar la extensión de consecuencias devastadoras frente a uno de los campos en los que Colombia estaba bien blindada, y que con su gran impericia Vega (el ‘rey Pepinito’) logró desvalijar en las primeras de cambio.

Vega pasará a la historia por lograr lo que parecía impensable, unir a todas las bancadas en torno al cuestionamiento de los eventos que encausaron los recientes comicios. FACEBOOK

TWITTER

Ya se sabía que Vega era malo para los exámenes. Otros lo habían superado en la prueba de conocimientos en el proceso de escogencia para el cargo que hoy injustificadamente ostenta. A aquellas notas bajas se agregan los inocultables números rojos en su primera evaluación importante al frente del ente que regenta la responsabilidad de ser el ‘supremo notario’ de las elecciones. Ratificado su talante, Vega pasará a la historia por lograr lo que parecía impensable, unir a todas las bancadas en torno al cuestionamiento de los eventos que encausaron los recientes comicios. Por ahora, el registrador se atornilla al cargo, creyéndose en el reino de Pepinito. Conviene entonces preguntarse si ante la gigantesca falencia administrativa, la Procuraduría General de la Nación va a desplegar alguna pesquisa (lo cual es ‘justo’ y ‘necesario’). También sería conducente un eventual apercibimiento en su contra por parte del Consejo Nacional Electoral, aunque es difícil pensar que el órgano que solo es noticia por ser el shut de basura de las revocatorias al mandato de alcaldes, y donde Vega tiene uno que otro amanuense (como quedó reflejado en una agria disputa por la presidencia de ese organismo en la se trenzaron ‘veganos’, o partidarios de Vega, con otros integrantes de esa corporación), esté a la altura del momento. Tampoco habría debate político serio por parte del Congreso. Vega arrancó su gestión con el oportuno cambio de más de 300 funcionarios, y no es difícil saber a quiénes beneficiaron realmente aquellos nuevos nombramientos (gran ‘seguro de vida’). Mientras tanto, el país exige respuestas en torno al desatino del registrador, quien primero escudó su ineptitud en la acción de hackers inexistentes; luego emitió escuchimizadas excusas y culpó a los jurados electorales; y, para rematar, con obtusa creatividad jurídica, propuso salidas a la crisis sin ningún sustento jurídico.



En todo caso, aún perplejos por la suerte electoral del país, remato estas líneas recordando un episodio sucedido hace algunos años y en el que le preguntaban a Jaime Garzón su opinión sobre la eventual renuncia de otro funcionario emproblemado (otro rey Pepinito). Él manifestó contundentemente: “Por el contrario, más allá de exigirle la renuncia, hay que rodearlo”. Y agregó: “Indiscutiblemente hay que rodearlo, pero para que no se escape”.

HERNANDO HERRERA MERCADO

(Lea todas las columnas de Hernando Herrera Mercado en EL TIEMPO, aquí)