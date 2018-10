Viajes a Marte

La vida es movimiento, y los seres vivos, unos más que otros, nos movemos y respondemos a nuestra condición de migrantes. Vivimos desplazándonos de un lugar a otro. También de la vida a la muerte.



El ser vivo más grande que conocemos es el planeta que habitamos. Y, como todo ser vivo –a su tiempo y a su manera–, esta Tierra que nació ha crecido y de modo inevitable algún día morirá.



Los científicos estiman que, de quedarnos en ella, nos extinguiríamos en unos 1.750 millones de años, cuando esté el planeta en la zona más caliente del Sol y las temperaturas sean tan altas que los mares se evaporen. Desaparecida el agua, todo lo vivo se extinguirá sobre la Tierra, en una gran conflagración.

Mucho antes, las condiciones de los seres humanos y de otras formas de vida complejas se harán imposibles –en este que creemos y llamamos nuestro planeta– debido a la aceleración del cambio climático, producida por nosotros, la bendita humanidad.



“Pronto llegaremos a un punto en el que la Tierra no será capaz de sostener a tantos seres humanos, y eso será realmente catastrófico. Debemos prevenirlo”, expresó en Bogotá, hace unos días, el astro-nauta norteamericano John McBride, un hombre de 75 años, convencido de que la humanidad debe prepararse para abandonar la Tierra, viajar a Marte y colonizarlo.



Claro que los costos de exploración espacial son altísimos. En el proceso habrá naves que exploten, astronautas que mueran y billones de dólares que se irán a la caneca, poniendo en entredicho la reputación de entidades como la Nasa, en Estados Unidos.



Como McBride, mucha gente ve el futuro de la exploración espacial en manos de la empresa privada. “Me emociona. Tenemos a SpaceX, Boeing, Blue Origin y todas estas compañías que ya forman parte del futuro de la exploración, particularmente en su órbita baja”.



McBride asegura que buena parte de la Nasa opina que es el momento de encomendar a los privados esa órbita, para que realicen sus exploraciones alrededor de la Tierra. “Dentro de 10 o 15 años, el trabajo de la Nasa será apenas formular el plan para volver a la Luna e ir a Marte”.



El primer vuelo no tripulado se planea para el 2022, y dos años después les tocaría a los seres humanos, unos cien por cada vuelo. Los constructores de las naves espaciales, que viajarían a Marte con escala en la Luna, admiten la peligrosidad de esos primeros viajes, tal como ocurrió cuando se inició el transporte por ferrocarril, automóvil y avión.



Chris Hadfield, otro astronauta retirado, ha comparado los peligros de usar las tecnologías actuales para llegar a Marte con un período muy temprano de la historia, cuando los exploradores circunnavegaron la Tierra en peligrosos viajes oceánicos de un año de duración.



“La mayoría de los astronautas que enviaremos en esas misiones no lo lograrán”, admitió Hadfield a Business Insider sobre los intentos de llegar a Marte. “Ellos morirían”. Si se quiere abrir espacio para que la gente común y corriente logre viajar en lugar de astronautas enviados por el Gobierno de Estados Unidos, habría que aceptar la posible ocurrencia de tragedias.



Por ahora, para prolongarle un poco más la vida al planeta Tierra, debemos utilizar bombillas de bajo consumo, invertir en led, apostar por las energías renovables, plantar árboles, reciclar y reconocer lo biodegradable, no utilizar el plástico y movilizarse en bicicleta. Con la ayuda de un calculador de carbono podremos conocer nuestra contribución personal al calentamiento global y, de este modo, reducir la contaminación. Así podremos empezar nuestro compromiso con el medioambiente y el futuro de la humanidad, antes de que empiecen los vuelos a Marte.



HERIBERTO FIORILLO