Noticias de corrido

La radio ha tenido casi siempre el poder maravilloso de activar la imaginación, tanto como los buenos libros. Yo crecí en tiempos de la radio y buscaba historias en las canciones que ella reproducía: vallenatos clásicos, sones cubanos, corridos...



El corrido era o es un género popular, musical y literario del área cultural mestiza mexicana. Derivado del romance europeo, consta de un saludo inicial del cantor, que luego desarrolla una anécdota hasta la moraleja y termina con la despedida del cantor.

Pero los corridos son casi todos de generación espontánea, creaciones ingenuas de autores anónimos. Son pequeñas crónicas de contenido amoroso, de sucesos naturales o relatos de aconteceres históricos que vienen de los días de la independencia mexicana hasta el final de la revolución y el triunfo de la república.



En los corridos, la voz del pueblo recoge, difunde y perpetúa las noticias que lo afectan. Noticias que canta en verso asonantado, mientras se acompaña con guitarras y otros instrumentos.



Si hay un autor e intérprete de corridos en México, ese se llama José Alfredo Jiménez, el más grande compositor de música ranchera de todos los tiempos. Compuso más de mil canciones, en especial eso, rancheras, huapangos y corridos, todos de gran calidad y sencillez armónica, melódica, lírica...



José Alfredo Jiménez no tuvo educación musical, no sabía tocar instrumento alguno ni conocía siquiera los términos ‘vals’ o ‘tonalidad’. Se dice que le silbaba simplemente, por ejemplo, la melodía de su invención al maestro Rubén Fuentes, del Mariachi Vargas de Tecatitlán, y este se encargaba de los arreglos.



Otro compositor mexicano, Víctor Cordero Aurrecoechea, fue también marcado por la revolución. Lo que vivió Cordero en carne propia le sirvió para inspirarse y escribir canciones, muchas de ellas basadas en hechos y personajes reales. Las otras resultaron producto de su imaginación.



Cordero compuso rancheras, boleros, guapangos, cumbias, danzones, tangos, pasillos, chachachás y demás, pero fueron sus corridos los que lo popularizaron en Latinoamérica, gracias a las historias que contaban. Por ejemplo, ‘Juan Charrasquiado’, cantado por figuras como Antonio Aguilar, Jorge Negrete, Vicente Fernández o Chavela Vargas.



Cambio generacional: cuando no canta las canciones que compone, la mexicana Lila Downs interpreta temas tradicionales indígenas. Lila canta en diversas lenguas como la maya, náhuatl, mixteca, zapoteca, pero también, por supuesto, para sus miles de fans en español y en inglés. Dueña de una voz poderosa, de rangos ilimitados, Lila Downs cantó también ‘El centenario’, un ‘narcocorrido’ de Mario Quintero Lara que describe, con emoción y efectos especiales, el destino o la suerte de quienes ingresan a la mafia.



Para terminar, me salgo del formato y menciono como ocurrencia radial una historia considerada canción infantil en muchos de nuestros países, y sin autor individual. Solo en la Argentina creyeron que se trataba de un tango de Roberto Ratti, porque él, una vez, la presentó como tal.



‘En un bosque de la China’ se hizo más famosa cuando las autoridades argentinas prohibieron su reproducción porque adivinaron cierta información erótica en su letra, una pieza inspirada quizás en ‘Caperucita roja’, pero con final feliz para el seductor: En un bosque de la China, una china se perdió, y como yo era un perdido nos encontramos los dos...



En 1944, el actor y cantante argentino Hugo del Carril llevó esta canción a México, donde encontraría a su mejor intérprete, el actor, comediante y cantante Germán Valdés, el popular Tintán. Para analizar de corrido en estas vacaciones. La consiguen en YouTube.



HERIBERTO FIORILLO