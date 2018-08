Más de Hemingway

Por estos días, medio siglo después de su muerte, The Strand Magazine publica un cuento de Ernest Hemingway: A Room on the Garden Side, que él escribió en 1956, a los dos años de ser premiado con el Nobel de Literatura.

Se trata de un relato inédito, ocurrido en la París liberada del nazismo, con el hotel Ritz como escenario principal.



Allí, un bebedor de vino llamado Robert y apodado ‘Papa’, como el escritor, se reúne con sus amigos a discutir de las miserias de la Segunda Guerra Mundial y citar a Baudelaire.



Dicen que, en el fondo, el cuento parece preguntarse si la cultura parisina podría recuperarse algún día del fascismo que la ocupó.



Hemingway se suicidó en 1961 y dejó relatos sin publicar. A Room on the Garden Side es una de cinco historias sobre su experiencia como soldado y corresponsal de guerra. Los otros son The Cross Roads, Indian Country and the White Army, The Monument y The Bubble Reputation. Hasta ahora se había publicado The Cross Roads. O sea que hay Hemingway inédito para rato.



Para él, el estilo, sobrio y austero era la clave.



Tras salir de la secundaria en Oak Park, donde nació, Ernest se fue a trabajar de reportero al diario Kansas City Star, cuyo libro de estilo sería el catecismo de su escritura: “Utilice frases y primeros párrafos cortos. Use un lenguaje vigoroso. Sea positivo, no negativo”.



Simbiosis de periodista con literato, Hemingway era un convencido de que para escribir aventuras, había primero que vivirlas. Su padre le enseñó a disparar, a cazar y a pescar.



Como cuentista, aprendió a apuntarle a la riqueza de las frases breves, a podar el lenguaje, multiplicar su intensidad; decir solo la verdad, pero de un modo más revelador.



Los escritores que vinieron después lo emularon o eludieron. Su teoría del iceberg o de la omisión es la base sobre la que construyó su narrativa.



El escritor se hundió en la depresión cuando sus amigos empezaron a morirse: Scott Fitzgerald en 1940, Sherwood Anderson y James Joyce en 1941, Gertrude Stein en 1946.



Cuando en octubre de 1954 le concedieron el Nobel de Literatura, sospechaba que una previa especulación sobre su muerte habría precipitado la decisión de la Academia. Alcohólico, maltrecho y herido en dos peligrosos accidentes aéreos, decidió no ir a Estocolmo sino enviar un mensaje.



Dos años más tarde, se acordó en París de los baúles almacenados en el Ritz.



Investigó y estaban allí, llenos de cuadernos y apuntes de los años veinte. Se cree que escribió entonces varios cuentos, entre ellos A Room on the Garden Side.



En 1959, Hemingway se compró una casa frente al río, en las afueras de Ketchum, y al año siguiente salió de Cuba tras enterarse de que Fidel Castro quería nacionalizar las propiedades de los extranjeros, expropiándole su casa, Finca Vigía.



En Estados Unidos lo encontraron paranoico. Se negaba a salir de casa porque decía que el FBI lo vigilaba. Lo trataron por depresión. Años después se comprobó que, en efecto, el FBI lo investigaba en relación con el comunismo cubano.



Una mañana de abril, en 1961, su mujer lo encontró con una escopeta en la cocina de la casa. Llamó al doctor y lo internaron para terapia de electrochoques. A fines de junio lo regresaron a su hogar.



Allí, en la madrugada del 2 de julio, Hemingway metió dos balas en su escopeta Boss, calibre doce, puso el extremo del cañón en su boca, apretó el gatillo y se voló los sesos.



Dicen que el suicidio estaba en el ADN de los Hemingway. Clarence, su padre, se quitó la vida en el marco de un cuadro depresivo similar, lo mismo que su hermana Úrsula y su hermano, Leicester.



HERIBERTO FIORILLO