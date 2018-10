Samurái de la palabra. De blanco en el Caribe, de negro en Bogotá. Aquí, una chaqueta liviana colgada en el brazo. Allá, la bufanda vino tinto, casi del intenso color de su auto. Pero el tono personal lo marcaba su ternura, su voz pausada y profunda.



De acción lenta y precisa, Roberto Burgos Cantor reflexionaba al ritmo de su escritura. Cultor del idioma, hablaba un castellano modulado pero tan cartagenero que jamás pudo escapar de su habitual pronunciación el término ‘suidad’.

La noticia de su muerte nos cayó como una bomba sobre el vino y la conversación que sosteníamos en la noche de ese martes aciago con Julio Olaciregui, gran amigo común, en un restaurante de Barranquilla.



Me lo presentó en los años ochenta otro escritor del Caribe que había hecho nido en Bogotá, su amigo y cineasta barranquillero Alberto Duque López, quien programaba para Cine Colombia películas de estreno en una pequeña sala de Bogotá e invitaba a periodistas que luego las reseñaban. No recuerdo qué película vimos aquella vez, quizás una de Pasolini, pero sí que aquel jovencito acababa de escribir su primer libro de cuentos.



Mi amistad con Burgos Cantor se fortaleció con la de otros artistas y escritores, entre ellos el entrañable Eligio García Márquez, con quien compartimos libros, aventuras y francachelas, la mayoría de estas en nuestros apartamentos de Bogotá, donde nos poníamos al día con las vivencias de cada uno para terminar hablando de los amigos ausentes, los que andaban de viaje o aquellos acá en el Caribe.



Heredero de la narrativa del Caribe, de su poesía y de sus boleros, Cartagena era para él una cangrejera repleta de voces por escuchar e historias por contar. Por eso vivía lejos de ella: para añorarla.



Todo había empezado entonces con aquellos siete cuentos de ‘Lo amador’, que escribió aquí en Barranquilla, mientras leía ‘Moby Dick’ en el apartamento de una hermana. Un día le pregunté cómo surgían los cuentos.



Un cuento –dijo– empieza con un ruido armónico que se convierte en frase. Como una canción, y yo la sigo. Los cuentos me vienen de una frase que aparece redonda, sin puntos suspensivos, y me avisa que la persiga. Los cuentos suenan.



Nos veíamos en Bogotá con Eligio, en Cali con Umberto Valverde. Yo aprovechaba mis misiones periodísticas para visitarlo en Panamá y en Viena, donde fue cónsul y agregado cultural. Mucho vino y arroz con camarón. Al final, Roberto era una de las razones que me quedaban para viajar a Bogotá y subir todas las escaleras de aquel edificio sin ascensor, activador de mi soroche. Sentados a la mesa redonda del comedor, intercambiábamos los recuerdos de amigos ausentes, vivos y muertos.



Nada me hizo tan feliz como entregarle en enero de 2011, en Barranquilla, el Tocado de Oro en el Carnaval Internacional de las Artes. Lo vi por última vez en La Cueva, pocas semanas atrás, durante la Feria del Libro. Disfrutamos cuatro jugos de corozo. Lo noté muy delgado y pálido.



La muerte se lo llevó en su mejor momento literario, a los pocos meses de su último reconocimiento nacional. Muerte infame, muerte demente, muerte imprudente. Alguna vez le puse a Roberto el tema de la parca y le dije que la historia de todo ser humano era la de un perdedor. Él me confió:



La existencia de la muerte tiene una doble fatalidad: por un lado muestra que la vida no es completa. Además, sabemos que es inevitable. La muerte de los amigos nos instala en la sensación de que algo se trunca: el desayuno que no hicimos, las charlas que no tuvimos, las preguntas y respuestas que nos debemos. Y ese estado de imperfección, de algo sin acabar, nos deja en una terrible aflicción.



Así nos deja, en efecto.



HERIBERTO FIORILLO