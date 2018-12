La maestra de Gabito

Parece que ahora sí se filmará la historia de Gabriel García Márquez y su maestra de la niñez, Rosa Fergusson.



Niels Juul, productor danés que trabaja en Hollywood y anda por estos días en Colombia, aseguró a La W que la cinta se haría en 2019, basada en el libro ‘La maestra y el nobel’, de Beatriz Parga, periodista colombiana residente en Miami, quien lo escribió en 2009.

‘La maestra y el nobel’ es una novela sobre la pasión de enseñar y el placer de leer. Con ayuda de la ficción, Beatriz Parga reconstruyó la relación entre Gabito y Rosa Fergusson en la escuela Montessori, garante de un sistema educativo que enseña en forma disciplinada y liberadora.



En Aracataca, donde se filmaría la película, Gabito fue un estudiante modelo. Era muy atento en sus clases, sobre todo los sábados, cuando, bajo un árbol de mango, la profe Rosa narraba cuentos de Rafael Pombo y el niño García Márquez los repetía con adiciones literarias suyas.



Hija de británico con guajira y con grandes valores como docente, Rosa Fergusson era una muchacha atractiva que fue reina de los carnavales y solía bailar hasta que se le acabaran las suelas de los zapatos, como ella misma le contó a la novelista.



Gabito sentía veneración por Rosa, aquella profesora que lo guió con imaginación en sus primeros viajes literarios, cuando el autor de ‘Cien años de soledad’ vivía en la casa de sus abuelos, Tranquilina Iguarán y Nicolás Márquez, en Aracataca. “A ver, niños, hoy vamos a imaginar que somos aves; sí, que somos pájaros y vamos a volar”, les proponía.



Al regresar a su casa, Gabito le comentaba a su abuela: “Ay, mamá, es que no sé qué pasa cuando veo a mi maestra, que quiero como tomarla y besarla”. La abuela reía, pero cuando se lo contaron en su momento a Rosa, ella se indignó: “Un niño no debe hablar así de su maestra”.



Gabo jamás olvidó a su profe. Lo demostró en 1982, cuando, en una rueda de prensa en Estocolmo, en el marco de la ceremonia en que recibió el Nobel de Literatura, expresó: “Dedico este premio a mi primera maestra de la escuela Montessori de Aracataca, que a los cinco años me enseñó a amar la literatura”.



La idea del libro le fue sugerida a Beatriz Parga por el mismo García Márquez, a quien conoció en La Habana. Fue él quien le pidió entrevistar a la maestra que le había inculcado el gusto de ir a la escuela solo por verla. La novela de Parga se nutrió de seis entrevistas que ella le hizo a la profesora.



En 2005, Rosa Fergusson falleció de un infarto en su casa de Medellín. Tenía 95 años.



El 21 de agosto de 2010 se anunció que la novela de Beatriz Parga sería contenido de una película y una serie de 26 capítulos en televisión. Ambas serían grabadas en Colombia por Factor RH, una casa productora de Caracas. El productor sería el venezolano Rodolfo Cova.



En esa ocasión se dijo que la actriz mexicana Angélica María y su hija, Angélica Vale, personificarían dos épocas distintas de Rosa Fergusson, y en octubre del 2012 se anunció que el actor colombo-mexicano Christian Tappan sería Gabito en la película, junto a la actriz portorriqueña Roselyn Sánchez, quien haría de Rosa Fergusson bajo la dirección de su compatriota Frank Marrero.



Pasó el tiempo, y no hubo serie ni película. Hoy, Niels Juul –productor ejecutivo de cintas como ‘Silencio’ y ‘El irlandés’, esta última dirigida por Martin Scorsese– no solo está buscando locaciones con el propósito de filmar el año entrante en Colombia, México y Estocolmo. También quiere socios para financiar esta película de presupuesto calculado en 20 millones de dólares y con distribución en el mundo entero, incluidas China, India, Europa y, claro, Estados Unidos y América Latina.



HERIBERTO FIORILLO