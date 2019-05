A Al Capone lo agarraron por evasión de impuestos y le dieron donde más le dolía: en el bolsillo. Cada día hay más alcapones en el mundo, todos con los bolsillos llenos.



Nacimos en un país violento donde la corrupción reina y hemos crecido en un continente en el que el tráfico de drogas es un negocio lucrativo que produce ríos de sangre y montones de víctimas.



Lo hace, en parte, por eso mismo: porque es ilegal.

Creo, como muchos, que para disminuir el número de víctimas y despojar a los mafiosos de su negocio se debe legalizar el consumo recreativo de drogas, empezando por el de la marihuana.



Legalizar las drogas no solo permitirá a los Estados recaudar impuestos. También evitará la corrupción política y policial, además de disminuir secuestros, extorsiones y lavado de dinero asociados al narcotráfico.



Por lo pronto, que detengan las quemas inútiles de la marihuana. La ex mala hierba dejó de ser satanizada y ahora se respeta su valor de mercancía legal en un mundo emprendedor que busca reemplazar el sistema criminal vigente del narcotráfico por una industria próspera, generadora de empleo, riqueza y salud.



Ya una veintena de países ha dado base legal a la industria de la cannabis medicinal. Las empresas que la producen y comercializan siguen normas éticas más exigentes que las leyes de cualquier país. Lo dijo Vicente Fox, el expresidente mexicano: “Me congratulo de que la marihuana esté en manos de profesionales y no de criminales”.



Los principios que sostienen el propósito de legitimar la marihuana y demás sicoactivos son indiscutibles: para convivir en paz, los individuos necesitan de un marco legal que regule sus acciones. Cada ciudadano tiene derecho a elegir su propia vida y el Estado ha de respetar y proteger las decisiones de aquel sobre las sustancias que decida utilizar o consumir.



Al preferir ilegal el tráfico de drogas, los moralistas son cómplices conceptuales de los narcotraficantes del mundo, y, en su lucha contra estos, los gobiernos socavan las libertades individuales. La lucha legal y ciega contra las drogas se ha centrado casi siempre en la prohibición, represión y sanción de su uso, incrementando la violencia, el robo, la corrupción y el precio del producto.



Educar sobre las drogas y legalizarlas es quizás la mejor estrategia de lucha contra el consumo abusivo y la dependencia que degrada al consumidor y perjudica su entorno.



El mundo escogió la economía de mercado para competir y sobrevivir. La sociedad deberá aprender a convivir con las drogas, tal y como lo ha hecho con otras sustancias como el alcohol y el tabaco, manejados con responsabilidad por los adultos.



Desde 1994, en Colombia está despenalizada la dosis personal, cuyo uso medicinal fue legalizado desde 2016. El gobierno de Iván Duque busca regular la dosis mínima mediante un decreto que da facultades a la Policía para decomisarle a un ciudadano la sustancia psicoactiva que porte en un espacio público.



Si el ciudadano demuestra que es adicto, se le devolvería. No obstante, si excede la cantidad establecida, sería judicializado de acuerdo con las normas.



Política de mano fuerte, tendencia militaresca de un gobierno que, en lugar de garantizar, limitaría las libertades del individuo.



A pesar de ello, y por la tendencia del mercadeo internacional, países como México y Colombia están cada vez más cerca de la legalización de la marihuana recreativa. En Estados Unidos, más de 30 estados han aprobado su consumo médico y seis, el recreativo. La industria del cannabis se abre paso a toda velocidad, inmersa en la guerra económica que libra el mundo por los recursos del planeta.



HERIBERTO FIORILLO