Imperdibles de carnaval

Desde hace 13 años, por esta época, colegas y amigos me preguntan: ¿Y a quién vas a traer?



Se refieren al Carnaval de las artes, que la Fundación La Cueva viene realizando desde el 2007 en Barranquilla, con invitados nacionales e internacionales.

Al principio respondía con los que mi memoria podía, pero notaba que su entusiasmo crecía cuando podían reconocer al escritor o artista que les nombraba. Como niños, querían que les reforzara lo sabido y les mencionara gente conocida. Yo, que me he construido por contradicción, deseaba mostrarles en cambio creadores que acababa de descubrir y de los cuales ellos nada o poco sabían, porque al crecer descubrí que el ser humano necesitaba de mucho conocimiento y que, gracias a vivencias, estudios y profesores, se aprendía a valorar tanto la razón como la creación, la ciencia como el arte.



Quizás, pensando en ello, empecé hace unos años a anunciar ciertos invitados con la frase: “Una vez sepas lo que hacen, no te los querrás perder”. Sin duda, para los niños de todas las edades, hay momentos y lugares, eventos como este festival, en el que logran ampliar su conocimiento, aprender y vivir experiencias que, dentro de largo tiempo, pudieran dar paso al disfrute de otro placer fundamental, el del reconocimiento.



En ese sentido quiero hoy presentarles tres interesantes invitados a este febrero del 2019 que colegas y amigos desconocen pero que, una vez contextualizados, nadie se querrá perder.



El escritor y periodista uruguayo Leonardo Haberkorn renunció a seguir dictando sus clases en la carrera de Comunicación de la universidad ORT de Montevideo, con una carta cuyo contenido dio la vuelta al mundo hispanoparlante: “Me cansé de pelear contra los celulares, contra WhatsApp y Facebook. Me ganaron. Me rindo. Tiro la toalla”, rezaba un aparte de la misiva. El escritor no imaginó el revuelo que ocasionarían sus palabras y lleva años intentando explicar por qué no quiso seguir hablando de asuntos que a él lo apasionan “ante muchachos que no despegan la vista de un teléfono que no cesa de recibir selfis”.



Con un talento increíble para la comedia y el teatro callejero, que lo llevó hasta Canadá a participar en creaciones del mítico Cirque du Soleil, el cómico italiano Matteo Galbusera es capaz de unir su talento con las tecnologías visuales más sofisticadas y los vestuarios más excéntricos para llevarnos de lo normal a lo absurdo. Cómico excepcional, ha participado en importantes festivales internacionales de teatro y realizado exitosas presentaciones en 22 países de tres continentes.



Para convertirse en el primer monarca de ‘Los reyes del play-back’, un programa de la televisión peruana, el argentino Luciano Rosso sorprendió a los jueces haciendo uno de ‘El pollito Pío’. Con sus ojos saltones como los de un pollito, el cuello alargado de gallo, el buche de pavo y sus divertidas muecas de gato, de toro, de vaca, Rosso convirtió esta canción infantil en un tremendo espectáculo que lo ha llevado en giras por varios países y en su propio canal de YouTube cuenta con millones y millones de fanáticos. El histrionismo de Luciano Rosso, actor, bailarín y acróbata, le ha permitido hacer ‘playbacks’ de cantantes como Gloria Trevi, John Travolta, Amy Winehouse, Celia Cruz y Shakira, cuya versión de ‘La loca’ cerró con broche de oro su participación en ‘Los reyes del playback’.



A Luciano, sus presentaciones le sacaron de grandes depresiones. “Con el tiempo me di cuenta de que a la gente le pasaba lo mismo. Me escriben médicos que muestran mis videos a sus pacientes, maestros de escuelas o de teatro. Eso me motiva a seguir haciéndolos”.



Tres imperdibles.



HERIBERTO FIORILLO