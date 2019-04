El libro del olvido

El primer libro que Ida Vitale descubrió en su niñez fue ‘La Ilíada’, arrumado en el sótano de su casa en Montevideo. Lo había traído de Italia, en latín y griego, su abuelo paterno. Pero fue la tía Débora, una pedagoga rigurosa, quien orientó sus primeras lecturas, sobre todo de novelas. “No habría cambiado ningún poema por ‘Los tres mosqueteros’, ha dicho Vitale, siempre más lectora de prosa que de poesía.



El libro, empero, más importante para ella fue el que le regaló una maestra de tercer grado mientras Vitale estuvo enferma. Su título, ‘El maravilloso viaje de Nils Holgersson’, de Selma Lagerlöf. Y el primero que escogió en una librería debió ser, dice, uno de Julio Verne, porque los ha devorado todos.

Un poema de la chilena Gabriela Mistral le cambió la vida, “La hora de la tarde, la que pone su sangre en las montañas…”. Sintió que aquella mujer se expresaba de una manera distinta y eso llamó su atención. Empezó a escribir sonetos, un juego con ella misma, cada vez mejor.



Con una veintena de libros publicados, acaba de recibir el Premio Cervantes. El Nobel español. Antes le habían otorgado el Federico García Lorca y el Reina Sofía. Su primer libro de versos, ‘La luz de esta memoria’, está cumpliendo 70 años.



Última poeta de la Generación del 45 –junto a autores tan disímiles como Juan Carlos Onetti y Mario Benedetti–, Ida Vitale sufrió la dictadura de su país y vivió exilios en México y Texas (Estados Unidos).



Vitale ama los diccionarios, los recomienda como lectura de cabecera y odia las palabras que se ponen de moda, tanto como los lugares comunes. También escribe ensayos y novelas.



A sus 95 años, dijo haber preferido recibir el premio Cervantes diez años antes; bueno, cuando se encontraba, asegura, en mejores condiciones. Aun así, había pasado mucho tiempo y no se lo esperaba. A la larga, ella se había demorado también en acercarse a Don Quijote. Hubo primero otros libros, lo sabemos, aunque “pronto descubrí que era el libro de mi vida”.



En la vida de Ida Vitale hay una historia que contar, pero que no quiso escribir ella. Se casó en 1950 con Ángel Rama, crítico y ensayista de Montevideo, con quien tuvo sus dos hijos, Amparo y Claudio, una familia de la élite cultural uruguaya, amigos del gran Felisberto Hernández, pianista y escritor.



Rama y Vitale se separaron en 1969. Él formó pareja (luego se casó) con la crítica de arte argentino-colombiana Marta Traba y vivieron juntos hasta que ambos murieron en el accidente del avión de Avianca en Mejorada del Campo, cerca del aeropuerto de Madrid, el 27 de noviembre de 1983.



Ida Vitale se había enamorado de Enrique Fierro, doce años más joven que ella y alumno de Rama. No tuvieron hijos y vivieron juntos como 50 años, hasta la muerte de Fierro, en 2016.



“Fui una muy buena mujer de (Rama) mi primer marido”, confesó Vitale a la colega Malena Rodríguez. “Y hubo cosas que no me gustaron nada. Y eran irreparables. Si hubiera contado mi historia, habría tenido que contar la de él”.



Por eso prefirió olvidarlo todo. “Porque hubo un engaño inicial. (Rama) no era la persona que yo creía. Entonces ahí fue complicado. Fue un buen padre de sus hijos. Con eso me alcanza. Y yo fui muy feliz después, así que me alcanza y me sobra”.



Ida Vitale lamentó no tener hijos con Enrique Fierro. “Era medio peligroso, podría haber tenido. Yo pensaba: bueno, esto no va a durar mucho porque él es tan joven, se va a aburrir. No quería tener el problema de otro hijo para mis hijos. Todo se complicaba, pero después me sentí un poco culpable. Así fue la cosa. La vida nos permitió ser muy buenos compañeros y poder vivir juntos”. Vivirla, sin necesidad de contarla.



HERIBERTO FIORILLO