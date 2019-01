Nunca hay que olvidar lo antiguo porque es de ese pasado que vienen nuestros ancestros. Olvidar lo viejo es olvidarlos a ellos.



Así habló del tiempo el músico colombiano Crescencio Salcedo, cuando presentó –en 1953– su tema ‘El año viejo’.

A Crescencio no le llamaba la atención el año nuevo porque sentía que este aún nada le traía. En cambio, los viejos tiempos le habían dado muchas cosas, entre ellas una experiencia que le evitaría equivocarse en el futuro.



El año viejo le dejó al personaje de su pieza una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Lo demás es solo música y formato alrededor de las razones que convirtieron ese tema en un clásico de fin de año.



'El año viejo' fue y sigue siendo un éxito, no solo en Colombia sino en el exterior, especialmente en la sabrosa versión que hiciera en México el cantante Tony Camargo con la superorquesta de Rafael de Paz.



A Camargo se lo considera también autor de esa composición magnífica. De igual modo que a Ninel Conde y a Don Tetto. Bueno, eso es lo que dice internet, porque el verdadero autor es, ni más ni menos, Crescencio Salcedo.



Nacido en el seno de una familia muy humilde de Palomino, un pueblito del corregimiento Pinillos, en el departamento de Bolívar, Crescencio nunca asistió a la escuela y se dedicó, autodidacta, a la música popular y a la fabricación de flautas y gaitas que él sabía interpretar.



Lo llamaban el ‘Compae Mochila de los pies descalzos’, porque no se ponía zapatos, ni sandalias ni chancletas. Le encantaba tocar la tierra con los pies.



A Crescencio no le interesaba registrar sus obras porque, según él, lo que hace un compositor es recoger los motivos del pueblo. El compositor no compone, descompone. Un autor puede ser cualquiera. Lo importante es la difusión del tema, decía él. Que se divulgase.



A mí nunca me ha chocado que cualquier persona coja una obra mía y aparezca como autor, pero él sí debería recordar que he sido yo el que recogió ese motivo.



Tal vez por eso, jamás le hizo reclamo alguno a Toño Fuentes. En Sayco aparecen, a nombre de Crescencio Salcedo Monroy, 92 canciones. Declarar su autoría es cosa delicada porque son muchos los casos en entredicho.



Crescencio es creador, por ejemplo, de ‘La víspera de Año Nuevo’, dedicada a una mujer morena pero con letra un poco diferente a la registrada por el vallenato Tobías Enrique Pumarejo, que hiciera célebre el cantante cienaguero Guillermo Buitrago, otro que también reclamaba ser su autor. Ya sabemos que Buitrago le cambió el nombre a ‘La gota fría’ de Emiliano Zuleta y la difundió como si fuera suya.



Crescencio Salcedo, autor de ‘La varita de caña’, lo es además de ‘El hombre caimán’, que le diera fama al cantautor José María Peñaranda y se conociera luego como ‘Se va el caimán’. Otro autodidacta, el cubano Beny Moré, se encargaría de inmortalizar ‘La múcura’, del mismo modo como Los Panchos internacionalizaron ‘Mi cafetal’, canciones compuestas por Crescencio.



El creador de ‘Palomino’ cayó en la inopia y terminó viviendo en las calles de Medellín, donde vendía las gaitas y flautas que fabricaba. Me contaron que en una ocasión, tres bandidos le cayeron encima y volaron con el dinero que había colectado y con todos sus instrumentos. “Ahora vengan por la música, hijuep...”, dicen que gritaba Crescencio Salcedo, estirando los brazos.



HERIBERTO FIORILLO