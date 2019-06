De capos y naranjas

Soy de chispa atrasada, y solo esta semana pude comprobar que en la saga cinematográfica de ‘El Padrino’, las naranjas parecen anunciar muertes y traiciones.



En ‘El Padrino’, por ejemplo, dos sicarios disparan contra don Vito mientras este se dispone a comprar naranjas. El capo no morirá ahí sino tiempo después, tras jugar e intentar asustar a su nieto desplegando unos dientes de Drácula, improvisados por él con unas conchas de naranja. Al morir en ‘El Padrino III’, su hijo Michael dejará escapar de su mano una naranja.

‘El Padrino I’ y ‘II’ figuran entre mis películas favoritas. Me apasiona la construcción de las historias y sus personajes, pero, por estar en otros temas, no me había percatado del tal simbolismo de las naranjas.



Dean Tavoularis, diseñador de producción de esas películas, dijo que al principio de la saga habían utilizado las naranjas para poner notas de luz y color en las escenas oscuras. Luego cayeron en la cuenta y empezaron a utilizarlas a propósito. En más de 30 escenas de la trilogía, la presencia de las naranjas u objetos de su color parecen anunciar la muerte o la violencia aplicada sobre ciertos personajes.



Michael lleva una corbata naranja cuando visita a Moe Green, antes de que este muera asesinado durante un masaje. En la escena, el masajista tiene un pantalón color naranja.



La vestimenta de Carlo Rizzi, cuñado de Sonny, es también naranja mientras este le da una paliza. Para recuperarse de un ataque diabético, Michael bebe jugo de naranja.



Las naranjas son parte de la cultura siciliana. Llegaron a Italia con los árabes por el 859 a. C. y se asentaron en la llanura de Catania, donde hoy se celebra una fiesta de la naranja roja.



La mafia siciliana habría surgido de la producción de naranjas y limones cultivados para curar el escorbuto, una enfermedad que se volvió pandemia entre piratas y marineros del mundo.



Alrededor de 1870-80, frente a un débil Estado italiano, los productores de cítricos de Sicilia contrataron gente armada que los defendió de ataques criminales a sus procesos de producción y exportación. Al parecer, ciertos personajes, vinculados a la naciente organización, aprovecharon aquellos tiempos sin ley y se convirtieron en capos.



Tras su primera aparición, la Cosa Nostra se infiltró con rapidez en las esferas económica y política de Italia y Estados Unidos.



En la ficción de Mario Puzo, Vito Corleone nació Vito Andolini el 7 de diciembre de 1892 en el pequeño pueblo de Corleone, Sicilia, donde en la vida real se siembran naranjas y madura un considerable número de mafiosos.



Es cierto, hay muchas naranjas en todos los ‘Padrinos’, aunque no siempre precedan una muerte o un castigo inminente. Por ejemplo, Apolonia, la esposa de Michael, muere en la explosión de un auto sin que la anteceda naranja alguna.



Elementos esenciales de ambientación cinematográfica o simbolismo, naranjas hay por doquier en ‘El Padrino I’, ‘II’, ‘III’. Las hay en todas las mesas con niños o gánsteres de cualquier pelambre que comen frente a bandejas de naranjas; y si beben jugo, este es de naranja; y si llevan un objeto en la mano, cuando no es una pistola, resulta una naranja.



En la saga de ‘El Padrino’, en escenas de negocios o familia, en Catania, Miami, Nueva York, incluso en La Habana, hay casi siempre naranjas, pocas o muchas. Pero las de pulpa roja son esencia de la identidad cultural y gastronómica de Sicilia.



Rojas por dentro, amarillas por fuera. Del color de la sangre y del oro. Oro y sangre. ‘Oranges’. Quizás ninguna otra mezcla de colores ha identificado con tanta precisión los negocios y el corazón de mafiosos como los Corleone.



