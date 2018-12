Adiós, Adolfo

Se fue Adolfo Echeverría.



Adolfo era un niño de doce años cuando unas palomas se posaron en el techo de su casa en Barranquilla y le inspiraron sus primeros versos.



Debió pasar una década de maduración antes de que se atreviera a mostrar su pieza ‘El Palomo’ al compositor Rafael Mejía Romani, quien le auguró éxito inmediato.

Ya era Adolfo un jovencito cuando entregó esa, su primera canción, al también músico local Alberto Pacheco para que la interpretara con su acordeón y su conjunto ante un público que constató ‘cómo le hace el palomo a la paloma cuando llegan a su casa’.



Adolfo Echeverría no fue siempre Adolfo Echeverría. Sus primeras presentaciones como cantante en programas radiales para aficionados las hizo a escondidas de su padre, tras el seudónimo de Alfredo Ríos.



Un domingo, su papá escuchaba la transmisión radial del concurso de aficionados que siempre seguía y hacía fuerza para que ganara, curiosamente, Alfredo Ríos. La madre de Adolfo no pudo contener la emoción y le confesó a su marido que quien cantaba aquel bolero era su hijo.



Tras renunciar a su trabajo como vendedor de ropa, Adolfo decidió invertir los 60 pesos de su liquidación en una canción suya que varias disqueras habían rechazado.



La pieza habla del sonido de pequeños totes en Navidad, “triquitraques” que los niños recibíamos en sábanas de papel dentro de cajas marca Vaquero, los que rastrillábamos contra el cemento, para hacerlos estallar en desordenados golpes de luz.



El tema nos recuerda que todo carnaval es con caretas y disfraces desde que arranca su desorden en la batalla de flores.



La composición narra cómo se gozan en Barranquilla y otros municipios ribereños el Día de las Velitas, la noche de Navidad, la rumba de fin de año y los carnavales.



Hablamos de ‘Las cuatro fiestas’.



Adolfo se acercó una tarde de 1966 a sus amigos Ángel Monsalvo, Rafael Guardo, Álex Acosta y Eugenio García, el Cuarteto del Mónaco, que tocaba los miércoles en Emisora Atlántico.



“Por aquí tengo una canción para las fiestas de fin de año y carnavales –les dijo–. Ojalá sirva. Se las doy para que la graben”.



Condición inapelable de Adolfo: que la profesora Vicenta Borrás, más conocida como Nury Borrás, la cantara, como en efecto lo hizo con su voz dulce, casi infantil.



El público convirtió ‘Las cuatro fiestas’ en un éxito sensacional, y el Cuarteto del Mónaco alcanzó a grabar otros temas de Echeverría, entre ellos ‘Amaneciendo’, su segunda creación más popular, escrita de madrugada, tras una agitada presentación.



Tanto compromiso le había impedido a Adolfo comprar un regalo de cumpleaños a su novia, de modo que resolvió llevarle toda la orquesta, cantarle de sorpresa y felicitarla en su propia casa.



‘Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi negra serenata...’ El asalto mañanero despertó a los vecinos, generó un suculento sancocho de gallina de patio y le dio a Adolfo Echeverría, en 1977, un Congo de Oro como mejor orquesta de los carnavales de Barranquilla.



Adolfo compuso numerosos temas que resultaron éxitos inolvidables, grabados por reconocidas orquestas de Colombia, Venezuela, México y Estados Unidos: ‘Los gansos’, ‘Fantasía tropical’, ‘Cumbia negra’, ‘Inmaculada’, ‘Me robaron el sombrero’, ‘La rebelde’, ‘La gota gorda’, ‘La ninfa morena’, ‘Cumbia marinera’, ‘Julio Calderón’, ‘Gloria Peña’, etc.



Durante un tour por Estados Unidos, el famoso Tito Puente, rey del timbal, le pidió a Adolfo una composición para montarla en Nueva York con Celia Cruz. El resultado: ‘Salsa de tomate’, que resultó otro clásico muy apetecido por bailarines y coreógrafos.



Se fue Adolfo Echeverría. Seguirá vivo en su música.



HERIBERTO FIORILLO