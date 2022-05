Libertad de prensa y democracia

El libre ejercicio del periodismo requiere de la garantía de unas condiciones básicas: la protección de la libertad de expresión y del libre acceso a la información. Estos elementos esenciales constituyen un pilar para la democracia y son libertades que favorecen el entendimiento mutuo para construir una paz sostenible.

Así lo comprendimos en Suecia en 1766, cuando fuimos el primer país del mundo en incluir la libertad de prensa como un elemento central en su constitución.



Diversos estudios en Suecia han demostrado que la libertad de prensa, sumado al acceso libre a la información, son herramientas potentes para combatir la corrupción, pues son también mecanismos de control al poder ejecutivo.



Sin embargo, los riesgos que viven las y los periodistas actualmente son alarmantes. Según reporteros sin fronteras, a nivel global, 41 periodistas fueron asesinados en 2021. En lo que va del 2022 ya son 24 periodistas muertos, 6 de ellos en Ucrania entre marzo y abril, según esta organización.



Esto da paso a una realidad: si una persona teme recibir amenazas por publicar, es mucho más probable que se restrinja o decida no publicar la información, algo que tiene serias implicaciones para la democracia del mundo.

En Suecia, como aquí, tenemos elecciones este año y hay un trabajo importante para disminuir el impacto negativo que pueden tener las campañas de desinformación. FACEBOOK

TWITTER

No podemos, desde ningún sector, normalizar esta realidad, invisibilizar estas cifras o dejar de actuar. Esta es una conversación que debemos promover en Colombia.



Por eso Suecia lanzó en 2019 la campaña mundial ‘Drive for Democracy’. En resumen, esta iniciativa deja en claro que seguiremos defendiendo los principios democráticos en todos los contextos y seguiremos trabajando para ayudar a fortalecer la democracia, alertando sobre los riesgos que puedan ir en contra de esto.



En el marco de esta apuesta, en Colombia colaboramos con las autoridades nacionales y distintas organizaciones para promover el respeto a los derechos humanos, la protección de sus defensores, la libertad de prensa, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento del sistema político y la participación de mujeres, jóvenes y otros grupos poblacionales que han sido marginados de los escenarios de deliberación pública.



Asimismo, enfocamos nuestros esfuerzos en aportar en la pedagogía, en un contexto global en donde, si bien, más canales amplían el acceso a la información, también facilita la propagación de información falsa.



Esta realidad podría tener un impacto en la política del país y también, en tiempo de elecciones, jugar un papel en el resultado de las mismas. En Suecia, como aquí, tenemos elecciones este año y hay un trabajo importante para disminuir el impacto negativo que pueden tener las campañas de desinformación. Por eso hacemos un llamado a la responsabilidad que tenemos todos al compartir información. Debemos, antes, validar su veracidad. En línea con esta visión, estamos llevando a todas las regiones del país la exposición ‘Fake vs. Facts’.



Hemos sido socios de Colombia desde hace aproximadamente 150 años. Suecia y Colombia han trabajado juntos en la promoción de la democracia, la buena gobernanza, la paz, la defensa de los derechos humanos y, por supuesto, la igualdad de género. También somos socios para promover y proteger la libertad de prensa. En un día como hoy, en donde se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, debemos pasar del saludo a la bandera a la reflexión y acción.

HELENA STORM

​Embajadora de Suecia en Colombia.