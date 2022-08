Presidente Petro, no olvide su compromiso histórico con el Chocó

Un pueblo empobrecido y cansado, con altos índices de desempleo, desigualdad e inseguridad, y por ende con bajos indicadores de calidad de vida, demostró en las urnas el 19 de junio de 2022 que le apostó todo al cambio encarnado en usted, presidente Gustavo Petro, en sus propuestas y en su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez. Esa histórica tendencia de las votaciones en el departamento del Chocó debe ser atendida con especial atención por parte suya y de su gabinete ministerial.



(También le puede interesar: ¡Nuestros niños, niñas y adolescentes necesitan liderazgos amigables!)

El departamento del Chocó, con sus 544.000 habitantes, según el Dane, con todas las peripecias, dificultades de movilidad, geográficas y de falta de recursos, mostró el 19 de junio que usted es la esperanza, a tal punto que el 81,94 por ciento de las personas que salieron a votar en la segunda vuelta presidencial lo hicieron por usted. Por esa razón, al asumir su altísima dignidad como Presidente de nuestra querida Colombia, muy respetuosamente le sugiero que asuma su mandato iniciando su trabajo por este departamento, que tiene muchas necesidades en materia de desarrollo educativo, social y de infraestructura, sin desconocer a los otros.



Señor Presidente, no puede ser inferior a las expectativas generadas a esa parte de la Colombia profunda, marginada, excluida, olvidada e invisibilizada por décadas, porque en sus manos está el poder para sacar a esta región de la pobreza extrema y generar un mayor desarrollo social y económico. Pero también debe buscar las estrategias efectivas para mitigar la mortalidad infantil, que los derechos de la niñez se protejan, que el analfabetismo desaparezca, que la salud llegue a todos y que se pueda volver a vivir en tranquilidad y paz.



Usted es clave para reencauzar al departamento, pero necesita delegar a personas idóneas, conocedoras de primera mano de los problemas sociales, económicos y de seguridad, para que sus conocimientos se traduzcan en intervenciones aterrizadas, concretas e inmediatas y de una vez dar respuestas ajustadas a lo que realmente se necesita. Para esto usted debería designar en los entes territoriales personas serias, con escrúpulos, sentido de pertenencia por su departamento, con ideas claras, vanguardistas, limpias de corrupción y escándalos, que concuerden con su ideología basada en el cambio para un mejor vivir de todas y todos los colombianos.



El Chocó no necesita más diagnósticos ni necesita más de la élite y casta política corrupta que lo siga llevando a lo más profundo del atraso.



Es de conocimiento general que el tradicionalismo y la corrupción es lo que ha acabado con los más necesitados de la región, y precisamente esto no puede continuar, ¡el cambio debe llegar!



Considero que es inaceptable que, por causa de los vicios de una parte de la clase política departamental, acolitada por corruptos de entidades estatales localizadas en Bogotá y de la impunidad fomentada por entes de control, la corrupción sea un problema eterno para el departamento. Igualmente, considero que es inaudito que nuestros niños y niñas vulnerables del Chocó no tengan quien les garantice una seguridad alimentaria y una adecuada nutrición, porque se roban la plata del PAE.



Además, es lamentable que muchos jóvenes de zonas marginadas del departamento tengan que incursionar en la delincuencia y criminalidad como única opción de conseguir dinero y algunos beneficios que ellos anhelan.

Ese Chocó que lo eligió como presidente necesita personas designadas por usted con alto liderazgo político, ético y con conexión a las realidades del territorio. FACEBOOK

TWITTER

En ese orden de ideas, es también injustificable que la niñez y juventud del departamento del Chocó no tengan condiciones para su desarrollo físico, que no haya parques ni centros recreativos donde puedan distraerse de una forma sana y desarrollar habilidades y destrezas que apunten a la prevención y promoción de la salud integral.



Del mismo modo, es difícil de entender por qué las coberturas del sistema de salud y el acceso al servicio especializado sanitario solo sea para unos pocos en el departamento.



También es inexcusable que los chocoanos no tengan garantías para trabajar, que no haya las suficientes oportunidades laborales, ni en la zona urbana ni en la rural. ¿Cómo explicar que las personas que quieren emprender, en su gran mayoría, no puedan hacerlo por falta de impulso empresarial? ¿O a los que logran hacerlo, en gran parte, se les extorsione y no se les deje trabajar?



Señor Presidente, es necesario que usted también comprenda la compleja situación de extorsión a la que está sometido el pueblo, que entienda que prácticamente nadie se salva de panfletos y amenazas por parte de los delincuentes que están apoderados del departamento, pero que también entienda el pánico colectivo al que está sometida la población actualmente.



Ahora, no se puede negar que algunos intentos se han hecho por parte de las autoridades competentes, pero es innegable que esos esfuerzos no igualan la magnitud de la problemática.



Ese Chocó que lo eligió como presidente necesita personas designadas por usted con alto liderazgo político, ético y con conexión a las realidades del territorio.



Es urgente que usted, señor Presidente, en su gobierno y en compañía de líderes y mandatarios de la región prioricen la construcción de nuevas políticas, que abran las posibilidades para poder emprender y se puedan ejecutar proyectos empresariales.



Su gobierno debe invertir en la infraestructura necesaria, es decir, la seguridad de orden público, conectividad, medioambiente, agua potable y energía eléctrica de calidad para poder hacer estos emprendimientos posibles y volver la región del Chocó atractiva para que los empresarios le apuesten a ella.



Ese anhelo de cambio y esa última esperanza del pueblo chocoano, expresado en las urnas, deben ser tomados en serio. Es el momento de que estos sueños usted ayude a hacerlos realidad.



¡Este es un ‘ruego resiliente’ de una región que confía en usted y que no aguanta una decepción más!

HAIDY SÁNCHEZ MATTSSON

(Lea todas las columnas de Haidy Sánchez Mattsson en EL TIEMPO, aquí)