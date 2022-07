¡Nuestros niños, niñas y adolescentes necesitan liderazgos amigables!

Que niños, niñas y adolescentes en Colombia que no cuenten con las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo físico, psicológico, emocional y educativo es inaceptable. ¡Que estos no alcancen una calidad de vida y una vida plena y equilibrada es, igualmente, injustificable e imperdonable, principalmente porque con los derechos de los niños, niñas y adolescentes no se negocia!



Lastimosamente, en algunas regiones de Colombia se negocia y se roban la alimentación de los niños, el PAE, se irrespeta el derecho a la vida, a la salud, se vulnera el derecho al desarrollo físico y psíquico de estos y se les arrebata la oportunidad a una mejor vida. Muestra de ello es la Guajira y el Chocó, las dos regiones más pobres y vulneradas de Colombia, donde mueren niños por desnutrición y por el conflicto armado. Pero lastimosamente eso se volvió “paisaje", pues las intervenciones contundentes que mitigan y combaten el flagelo de la desnutrición y el de la violencia juvenil, no llegan con el impacto que se requiere para que se dé un verdadero cambio.



En Colombia, por un lado, se tiene el problema de que muchos menores de edad, en vista de la falta de oportunidades, de tener hambre, de desertar de sus estudios, de vivir en hogares disfuncionales, se convierten en carnada fácil para los grupos criminales organizados y son instrumentalizados por estas bandas que les brindan las “oportunidades” que el estado no les ofrece: dinero y lujos, así sea por instantes. Y, por otro lado, está el problema de los otros menores que son víctimas de reclutamientos ilícitos por parte de grupos armados, y como su nombre lo dice, estos sí que no tienen otra opción. Sea la situación que sea, estos menores están en una situación de vulnerabilidad y en una “sin salida”. Estas situaciones les crea afectaciones psicológicas, un deterioro significativo en la salud mental, desadaptación social y secuelas psicológicas de por vida.



Indiscutiblemente, a nuestros niños, niñas y adolescentes se les está quitando el derecho de crecer, desarrollarse y envejecer. Vemos proyectos de vidas truncados, odio, sed de venganza, desilusión, desesperanza y mucho dolor.



Es inadmisible que el futuro de muchos de estos menores de edad siga siendo encarnado en hambre, deserción escolar, falta de acceso a la conectividad, miedos, consumo de sustancias psicoactivas, suicidios y reclutamiento forzoso. Es como si nuestros niños, niñas y adolescentes, no tuvieran derecho a ser felices, es como si ellos no tuvieran el mismo valor que otros menores de edad que viven en otras partes del mundo, si tienen. ¡Esto es injusto!

Por eso, son de suprema importancia los adultos y líderes que luchan por transformar las realidades que vive esta población. A estos no se les puede arrebatar el derecho a desarrollarse integralmente y a vivir seguros, mismos derechos que otros menores de otras sociedades desarrolladas y ricas tienen.



Estos adultos, líderes, mandatarios y políticos deben ofrecerle a los niños una vida digna, que siendo realistas, no es mucho pedir. ¡Estos, además, tienen la obligación de poner a los niños, niñas y adolescentes en un contexto global para que puedan proyectarse a nivel nacional e internacional y puedan competir académica, deportiva, cultural, tecnológica y científicamente con cualquier otro menor de edad del exterior; esto tampoco debería ser una utopía, debería ser algo obvio!



Y en ese orden de ideas, un liderazgo que, en mi opinión, amerita nombrarse como un buen ejemplo por el enorme trabajo hecho en territorios es el de la líder social Claudia Romero Nader. Ella, con su incansable trabajo comunitario, con la niñez y la adolescencia más vulnerable de la Guajira y con su conexión social, ha logrado dar ejemplo de cómo vincularse con las comunidades de Manaure, Camarón, Alta Guajira, y las rancherías, que entre otras cosas, son normalmente olvidadas por el gobierno nacional y hacen parte de la Colombia profunda e invisible, pero a pesar de las limitaciones, el trabajo comunitario se ha enfocado principalmente en solucionar problemas de seguridad alimentaria, nutrición y alimentación en la niñez y adolescencia.



De estos líderes amigos de la niñez y adolescencia, necesitamos también en el vulnerable departamento del Chocó, así como en todo el territorio nacional. Estos liderazgos son los que contribuyen al adecuado desarrollo psicoemocional de nuestro presente y futuro representado en los menores de edad. Este compromiso social es el que les devolverá la esperanza a los niños, niñas y adolescentes, les permitirá soñar, pero principalmente logrará traspasar los muros de la desigualdad y reconstruir los territorios con vida.



Para construir entre todos una sociedad con equilibrio, muchas más oportunidades, libre de discriminación a las diferencias, es necesario que el Gobierno nacional haga un juicioso y contundente trabajo en políticas públicas para la niñez y la juventud, donde la protección integral de estos, mediante planes de promoción en salud integral, prevención, garantía y restitución de sus derechos, sean unos de los temas que dominen la agenda de Gobierno. Estas políticas y programas deben ser suficientes y eficaces, tener cobertura nacional y la continuidad que se requiere para realmente cerrar brechas en atención en áreas de salud, educativa, psicosocial y, además, brindarles protección y seguridad sostenible a nuestra niñez y juventud.



De allí el rol tan importante que tiene el Gobierno Nacional, el ICBF, la Consejería para la niñez y la juventud. ¡El Gobierno Nacional debe fortalecer de recursos económicos y humanos a las entidades que tienen como función proteger el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, permitirles soñar y materializar esos sueños haciéndolos realidad!



Así pues, vale la pena terminar esta columna reiterando que la niñez colombiana necesita más líderes amigables que se atrevan a llegarles a ellos, que vayan a las comunidades, que se unten de sus problemáticas y los comprendan. ¡Colombia necesita mucho más del liderazgo y los ejemplos positivos de profesionales como el de Claudia Romero Nader, que nos inspiren y contribuyan a la mejor causa: la de salvaguardar y garantizar los derechos de nuestros menores!

HAIDY SÁNCHEZ MATTSSON

