¡La desigualdad en conectividad, desfavoreciendo a los mismos de siempre!

Entre más pienso en la indolente y mezquina jugada que el Mintic, en el gobierno pasado, hizo con la conectividad en donde más se necesitaba, más frustración y rabia me da. Rabia y desesperación por lo que pasa en Colombia como consecuencia de los mezquinos intereses politiqueros, puesto que en sociedades desarrolladas y estructuradas, con ética pública y moral colectiva, jamás ocurren sucesos semejantes. Los intereses individuales, aprovechándose del poder que se ostenta, nunca deben ir por encima del bien de la sociedad y aun menos de la esfera social más vulnerable: los niños, los discapacitados, nuestra gente rural; ¡menos aún, pasarles factura a estos!



Si bien es cierto que la conexión a internet en Colombia ha crecido, como lo indican diferentes informes digitales y estadísticos, hay enormes retos y desafíos en conectividad, en estabilidad de las redes de conexión y la rapidez de la navegación; aunque estos dos últimos puntos son prácticamente utópicos, cuando se vive en zonas donde ni siquiera hay señal y que son, realmente, muchas a lo largo y ancho de la geografía colombiana.

Cuando no se pueden implementar programas de innovación y tecnología a los sectores que realmente lo necesitan porque carecen de conectividad, nunca llega la señal, o cuando en algunos barrios de estratos 1 o 2 no se pueden dar cursos o talleres digitales, así sean gratuitos, eso es atraso. También es atraso cuando es imposible contactar a miembros de comunidades indígenas para hacerlos partícipes en programas de cursos digitales, que es lo que precisamente la comunidad necesita para empoderarse. Este panorama es terriblemente preocupante y, con ello, se entiende que la brecha de conectividad en Colombia es monumental. Así se escriba bonito en muchos reportes oficiales, se escriban políticas públicas de conectividad y se tengan intenciones, la brecha sigue siendo muy grande.

Lamentable cuando se vive esta realidad y se es testigo de las limitaciones, no hay políticas públicas, ni planes de desarrollo estratégico que valgan. De esta manera y con estas gigantescas limitaciones, son las personas más necesitadas de la sociedad, las que pierden la oportunidad de aprender, de obtener conocimientos, de innovar, de competir, de entrar en contacto con otros países, con otras sociedades y, por supuesto... no avanzan. ¡Esa es la realidad para muchos sectores pobres de Colombia, aceptémosla o no!

Basándome en mi experiencia propia, como directora de una fundación que trata de llevar innovación, tecnología y conocimiento de forma gratuita a comunidades vulnerables, sé que existen programas de tecnología, innovación y robótica, por poner un ejemplo, cuyo impacto en algunas regiones es nulo para niños, niñas y jóvenes de estratos 1 y 2, sencillamente porque estas personas y las instituciones educativas a las que estos pertenecen, no cuentan ni con dispositivos adecuados ni con la conectividad suficiente para poder ser “partners” o aliados en algunos proyectos.

De nuevo... estos programas llegan a los niños, jóvenes y adultos con una condición socioeconómica más alta; dejando en relieve la brecha tecnológica cada vez más grande cuando la desigualdad es tan notoria. Evidentemente, creando enorme frustración, porque se tiende a seguir “premiando” a los que ya lo tienen todo y a su vez se “castiga “a los que no tienen nada; pero, lamentablemente, en ocasiones, no hay otra salida.

Ver esta realidad desde otra óptica, desde la experiencia de vivir en un país como Suecia –donde vivo– con un muy alto nivel de vida y de bienestar integral en la sociedad, donde la conectividad, internet, acceso a dispositivos celulares, tablets y computadores es algo que nadie piensa, porque es lo normal; donde todos los niños y jóvenes tienen laboratorios de tecnología en las instituciones educativas, educación gratuita, computadores en vez de cuadernos desde los grados de primaria es muy fuerte y triste. Fuerte porque no puedo ser indiferente a la realidad que describo anteriormente. Sinceramente, conocer y experimentar estos dos extremos es duro.

Y aunque a algunos les cueste entender, es igual de duro saber que cuando, como residente en el extranjero –como en mi caso y el de muchos más–, se quiere aportar llevando a las regiones conocimiento, innovación y educación, que además se necesitan, no existen las suficientes garantías del derecho a la conectividad. Y en ocasiones, así uno quiera, es imposible empoderar a las comunidades, porque faltan la infraestructura y la presencia del Gobierno Nacional.

La cruda realidad es que las oportunidades de desarrollo se pierden, o se van, en muchas ocasiones, a los que sí tienen conectividad, internet, buenos dispositivos, es decir, a los que ya tienen mucho o todo, a los de siempre. ¡Ironías de la vida!

Las brechas digitales en muchas poblaciones de Colombia siguen siendo enormes y esta situación en el escenario actual no permite que la innovación, los conocimientos adquiridos en el exterior lleguen y empoderen a las regiones.

Si no se garantizan la telefonía móvil y las redes de comunicación, seguirán las brechas de desigualdad, de desarrollo, de inclusión y competitividad en territorios. Todo se quedará solo en palabras, políticas públicas y privadas, y en promesas que no se pueden concretar en estas zonas.

La conectividad es un aspecto innegociable. La hoja de ruta del Gobierno Nacional debe ser garantizar el crecimiento exponencial y seguro de acceso a internet en las regiones más vulnerables de Colombia para garantizar el desarrollo del país, de una manera más igualitaria. ¡Asimismo, garantizar que la deplorable desaparición de billones de pesos para inversión tecnológica en estas zonas del país jamás vuelva a repetirse! ¡El gobierno actual tiene un gran reto ético y de cobertura inaplazable!

