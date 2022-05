¡Difícil hacer la paz y el amor cuando se tiene hambre!

No podemos hablar de paz si tenemos el estómago vacío. Y cuando se trata de hacer el amor con hambre… probablemente son pocos los que puedan contar algo gratificante de tal acto en esas circunstancias.



Francamente, es que ni lo uno ni lo otro cuadra cuando no se cubren las necesidades básicas, cuando el estómago les gana la lucha al cerebro y a los instintos.



Si revisamos los índices de calidad y las condiciones de vida de muchos colombianos, sin sorpresa alguna encontramos que lastimosamente el hambre y la miseria en nuestro país son una constante. No es un secreto que para un buen porcentaje de colombianos recibir las tres comidas diarias es un lujo, pues muchos permanecen en la incertidumbre de si podrán comer por lo menos una vez al día. Situación que desencadena en muchos niños, adolescentes y adultos grados de desnutrición aguda. Esto es muy preocupante, pues uno se pregunta ¿cuál será el pronóstico y las consecuencias tanto físicas como cognitivas de la desnutrición en tantas personas que tienen una alimentación precaria?



Asimismo, estas reflexiones nos llevan a pensar que no es un asunto solo de comida, que existen otras dimensiones fuera del hambre que valen la pena tomarse en cuenta y revisar. Factores como empleo, seguridad, equidad y estabilidad son elementos que en países en conflicto, como Colombia, no facilitan ni la paz ni el equilibrio en la sociedad, por el contrario, son generadores directos de hambre y pobreza. Sin esos elementos, la población seguirá rodeada de violencia, y se verán directamente afectados nuestros niños y jóvenes, en quienes, debido a su vulnerabilidad, el impacto negativo es mayor.

De esta manera, es coherente pensar que todo resulta menos grave si hay ‘paz’. Porque no podemos olvidar que la combinación de ‘pobreza, hambre y guerra’, históricamente, nunca ha sido un buen combo.



Entonces, no se puede esperar, por ejemplo, que en Colombia, un hogar constituido por cuatro personas tenga ingresos correspondientes a un salario mínimo mensual, cuando la inflación está por las nubes. Es más, sabemos que existen familias que sobreviven con menos de esta cantidad porque sus empleos son informales, y sumado a eso viven en condición de vulnerabilidad o habitan en una zona afectada por el conflicto armado. Y mi pregunta es: ¿esperamos que estas personas estén satisfechas con su condición de vida? ¿Que sea fácil vivir en armonía, sin preocupaciones y abunden los instantes de satisfacción? ¡Pues no, no podemos esperar que estén satisfechos! En la mayoría de estos hogares abundan la preocupación, la ansiedad, los problemas y, probablemente, ni hacer el amor se perciba tan gratificante. Lo que sí está claro es que nadie va a estar satisfecho ni feliz en condiciones de hambre y miseria; ¡nadie quiere ser pobre!



No olvidemos que la situación de pobreza es desesperanzadora y disminuye notoriamente la calidad de vida, afecta negativamente la convivencia familiar, la desestabiliza. Y hasta el amor y el sexo se ponen a prueba. Cuando hay carencia de alimentos, cuando se come mal, las personas se vuelven irritables, en muchos casos agresivas y violentas. Asimismo, experimentan estrés, frustración, insomnio, intolerancia, se reduce la capacidad de resolución de problemas y se inhabilitan en muchos otros sentidos.



Por eso, no es de extrañarse (sin querer decir aceptable) que, si en Colombia hay tanta gente con hambre y padece síntomas asociados a ella, muchos terminan involucrándose en actos delincuenciales para evitar esta condición. Esa es la realidad, así la doble moral de muchos que comen bien y tienen calidad de vida afirme que es injustificable que se exija mejores condiciones. Estas mismas personas que critican tampoco presentan soluciones a esta problemática.



Sí. En teoría soñamos con que el hambre no supere los valores que nos ayudan a construir y sostener nuestra sociedad; pero también sabemos que, sin cambios estructurales, esa sociedad del ensueño no existirá jamás.



No se les puede restar importancia a la insatisfacción interior, al sentimiento de injusticia y de desigualdad que muchos colombianos tienen actualmente, porque son exactamente esos sentimientos los que para algunas personas se convierten en barreras que obstaculizan la construcción de una paz interior y exterior sostenible, de vivir consecuentemente con valores que construyan país. ¿Paz con hambre? ¡No, no es posible!



De allí surge la necesidad de que se generen cambios reales, estructurales y sostenibles para poder fortalecer los ‘músculos’ de la sociedad, transformar la historia del país y sembrar esperanza en los colombianos vulnerables, a quienes los beneficios socioeconómicos les son cada vez más esquivos.



Aunque los gobiernos de turno muestran claramente los esfuerzos para la protección de los derechos de la niñez y la juventud en sectores tan olvidados como en el Chocó y La Guajira, no son suficientes. La falta de equidad, cuando los más corruptos llenan sus bolsillos y olvidan a las comunidades vulnerables, y los niveles de hambruna tampoco son generadores de equilibrio social ni conllevan la paz, por el contrario, destruyen familias y, por ende, afectan una sociedad tan devastada como la nuestra.



La estabilidad emocional de los colombianos debe ir mano a mano con la empatía gubernamental, y el trabajo arduo y serio para erradicar el hambre y la miseria en el país. Allí estará la oportunidad para que el país renazca de las cenizas y florezca el amor.

