A los colombianos nos siguen viendo con desconfianza en el exterior

“Nacemos sospechosos y morimos culpables... Para cualquier asunto internacional, desde un inocente viaje de turismo hasta el acto simple de comprar o vender, los colombianos tenemos que empezar por demostrar nuestra inocencia”: Gabriel García Márquez, ¡frases que no han perdido su vigencia y que siguen ajustadas a la realidad que vivimos muchos colombianos!

A pesar de que muchos colombianos van en su cotidianidad creyéndose seres superiores, más civilizados, cultos, emprendedores e inteligentes que muchos otros latinoamericanos, africanos o afganos, lo cierto es que el resto del mundo no siempre nos mira de esa misma forma; por el contrario, nos tienen desconfianza, nos vigilan y, en ocasiones, nos siguen los pasos en el exterior.



Algunas veces nos llevamos “tragos amargos” al vivir o escuchar cómo en los aeropuertos de Europa o de otros continentes nos discriminan y abusan de nuestra dignidad solamente por los estereotipos y prejuicios asociados a los colombianos, por catalogarnos a todos como narcotraficantes, sicarios o prostitutas.



Sabemos que existe una Colombia vigorosa, emprendedora, humilde, resistente, honesta y trabajadora, que lastimosamente no importa ni hace parte del mundo “civilizado y honesto” de los aeropuertos de Europa, Estados Unidos o Asia. También somos conscientes de que casi siempre se resalta en el exterior la imagen deteriorada y sucia de nosotros, y se cree que viajamos a delinquir en otros países.



Esta mala imagen que se maneja en el exterior de los colombianos no hace diferencia entre las personas, todos pertenecemos al mismo ‘costal’. Desafortunadamente, no importa nuestro color de piel, profesión, estrato o, incluso, los aportes a nivel internacional que hacemos, ¡en el exterior, a lo que se le presta atención es a que somos colombianos!



Hace solo unos días pude otra vez experimentar como el ser colombianos en muchas ocasiones nos pesa y obstaculiza la entrada al exterior.



Vi como, al regresar a Europa procedente de Colombia, precisamente por ser ciudadana sueca y presentar mi pasaporte Europeo y no el colombiano me ‘salvé’ en Fráncfort de una odisea: la de los interminables interrogatorios y las revisiones de documentos. Pues en dos minutos me revisaron en Migración y me dejaron pasar sin el mínimo problema, es más... ni una sola pregunta me hicieron y el policía de Migración tenía una cara jovial y amable conmigo. Cosa que, por el contrario, no pude alcanzar a visualizar desde mi fila para los viajeros colombianos, mis compatriotas, que entraban a la comunidad europea con sus pasaportes.



Pude observar con angustia y frustración como duraban interrogándolos y les tocaba pasar un sinnúmero de filtros y exigencias, demorándolos y haciéndolos sentir sospechosos o culpables, siendo seguramente todos inocentes.



Recuerdo en especial el caso de un joven de aproximadamente 20 años, el típico prototipo de ‘gente bien’, de tez ‘blanca’ según nosotros los colombianos. Muy bien vestido, con ropa de marca y zapatillas último modelo, es decir, un joven al estilo europeo. A este colombiano, que probablemente estaba en su primera experiencia de viajar al exterior, le empañaron este primer recuerdo. A él lo interrogaban no solo un policía, sino dos; le revisaban una y otra vez su pasaporte, y a pesar de saber un inglés bueno, porque alcancé a escuchar cuando él respondía, le mandaron a traer a un policía que sabía hablar español… ¡humillante!



Adicionalmente, pude observar como apenas el vuelo de Colombia aterrizó, aparecieron tres agentes de policía vestidos de civiles, que se acercaban a algunas mujeres y hombres jóvenes que viajaban solos sin equipaje de mano y les pedían pasaportes y documentos de identidad. Ya preexistía una etiqueta y una sospecha de antemano sobre estas personas, de las cuales muy seguramente ninguna tenía intención de delinquir. Estos policías de Migración partieron del hecho de que por ser colombianos somos sospechosos, o por qué no… culpables de algo.



Somos muchos los que, como ellos, somos estigmatizados, porque entendemos lo que implica la devaluación de la persona en un contexto social determinado, porque es humillante, da vergüenza, ira y dolor. La estigmatización conlleva, además, a ser discriminados y excluidos socialmente, algo que obviamente nadie desea experimentar debido a que el aparato psíquico de muchos individuos no está preparado para percibir que lo traten despectivamente, ni que lo infravaloren como persona. Estas son situaciones que afectan emocionalmente, minan el bienestar psicológico y ponen en relieve la vulnerabilidad de muchas personas.



Por ello considero que amerita reflexionar sobre la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en aportar una imagen positiva de nuestro país y tener conductas adecuadas y constructivas tanto en Colombia como en el exterior.



Es urgente que los colombianos potenciemos nuevas construcciones sociales, basadas en la empatía, honestidad, calidad humana y respeto a los demás, porque son precisamente estas conductas las que repercuten positivamente en el contexto social en el que nos movemos, y pese a lo difícil que es borrar estigmas, estereotipos y prejuicios, estoy convencida de que es el camino que tenemos que tomar para hacernos respetar, valorar y ser vistos con confianza cuando estemos en el exterior.



HAIDY SÁNCHEZ MATTSSON



(Lea todas las columnas de Haidy Sánchez Mattsson en EL TIEMPO, aquí).