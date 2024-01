2024, ¡un camino nuevo para Quibdó!

Por lo general, cuando un año se acaba, se activan las esperanzas en la mayoría de nosotros y creemos que el año nuevo será mejor.



(También le puede interesar: ¡Tolerancia cero con el acto criminal de violencia de género!)

Sin lugar a dudas, el 2023 será recordado para muchos habitantes de la ciudad de Quibdó con una mezcla de emociones positivas y negativas, pero cuando se recuerde el mes de octubre, vendrá a la memoria de la gran mayoría una predominante sensación de cambio. Porque la frustración, el miedo, la desilusión y la desesperanza estaban ahogando a una gran masa que ha soñado con la posibilidad de un nuevo camino para enrutar a la ciudad. Porque, como bien es sabido, los últimos años se ha sumergido en un espiral negativo, acompañado de una descomposición social sin antecedentes. A esto lo acompañan niveles de inseguridad que han batido récord, el desempleo disparado, una notoria carencia de políticas públicas para los jóvenes y un declive de los valores éticos, morales y públicos; solo por mencionar algunos problemas.

El señor alcalde, Rafael Bolaños (Teddy), necesitará acelerar y poner en marcha proyectos que impulsen la economía y activen el empleo en la ciudad. FACEBOOK

TWITTER

Ante este creciente deterioro social en Quibdó, se ha alzado el clamor de muchos de sus ciudadanos: voces de madres que han perdido sus hijos jóvenes en la guerra interna de grupos al margen de la ley, luchadores y luchadoras que salen todos los días a trabajar en la formalidad o informalidad, de padres de familia que viven en condición de vulnerabilidad y tienen hijos con discapacidades que expresan no encontrar puertas abiertas en los entes responsables de ayudarlos, voces de mujeres jóvenes que no quieren ser instrumentalizadas por los grupos al margen de la ley, entre otros actores de la sociedad. Y aquí lo nuevo a mi parecer es el colectivo de jóvenes y adultos, no necesariamente en condición de vulnerabilidad, pero que ya están cansados de lo mismo de la política del Chocó, que quieren cambios y son conscientes de que se tiene que tomar un camino distinto. Muchos de ellos decidieron elegir conscientemente al visualizar que tenían una oportunidad de dar nuevas oportunidades a ideas y propuestas frescas y coherentes. Esa fue la génesis de la elección en las pasadas contiendas electorales de una cara y nombre nuevo, Rafael Bolaños, más conocido como Teddy. Un ingeniero, que, hasta el momento, ha mostrado un gran liderazgo y un alto sentido de pertenencia por su ciudad; que, a pesar de su corta edad, ha mostrado capacidades profesionales y de gestión y que, además, goza de un buen nombre, principios y reputación en la sociedad quibdoseña, algo que se venía pidiendo a gritos.

Esta nueva era política también exige un gran desafío para el nuevo alcalde: él se hará cargo de un municipio con muchas complejidades, que le exigirá a él y a su equipo de gobierno trabajar muy estratégicamente para no decepcionar a su electorado.

El panorama de Quibdó es turbio. Se necesita, urgente y rigurosamente, implementar un plan de desarrollo coherente y aterrizado que cubra las necesidades reales del municipio, que sea pensado, diseñado y ejecutado con originalidad y no una repetición de muchos otros planes de desarrollo anteriores que no han arrojado los resultados esperados.

El señor alcalde, Rafael Bolaños (Teddy), necesitará acelerar y poner en marcha proyectos que impulsen la economía y activen el empleo en la ciudad, fortalezcan el liderazgo tanto de jóvenes, como de mujeres, de emprendedores locales para dar un paso a la sostenibilidad económica de muchos habitantes. Pero, sin duda alguna, debe tener muy claro cómo le va a devolver la seguridad al municipio, porque esto lastimosamente no da espera. El alcalde ha manifestado que trabajará para que los quibdoseños puedan convivir sin miedo en una ciudad tranquila y él sabe que todos anhelamos que esto se logre.

Alcalde, empiece desde ya para que los habitantes puedan retomar las tradiciones y actividades barriales, como debe ser en una sociedad civilizada, porque debemos recordar que, precisamente, esas dinámicas sociales son las que fortalecen las comunidades y contribuyen a una sociedad saludable y sostenible. Muchos confían en sus capacidades de liderazgo y en su sentido de pertenencia por la ciudad, también se ve con buenos ojos el equipo de profesionales que lo acompañarán, siga adelante sin parar. No obstante, es importante recordar que la ciudadanía también tiene la responsabilidad de contribuir a que se reconstruya el Quibdó anhelado. La tarea no está solamente en manos del nuevo alcalde y su equipo de gobierno, la responsabilidad tiene que ser compartida, todos debemos llevar a Quibdó al nivel en el que merece estar.

HAIDY SÁNCHEZ MATTSON

(Lea todas las columnas de Haidy Sánchez Mattson en El Tiempo, aquí)