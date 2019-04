Si usted fuera periodista

Usted es periodista. Cubre una tragedia aérea y llega al sito, repleto de cadáveres destrozados y fragmentos de la aeronave. Se cruza con una mujer llorando, seguramente familiar de un pasajero. ¿La consuela o le hace preguntas? ¿Recoge una libreta que encuentra entre los escombros o no la toca? ¿Le pide al fotógrafo que lo acompaña que registre todo con detalle o que haga solo panorámicas? ¿Obedece al policía que le ordena alejarse unos metros?

Usted es periodista. Investiga a unos constructores ‘piratas’ que engañaron a docenas de familias. El abogado de las víctimas le ofrece un sobre con billetes diciéndole que es una mínima retribución a su labor. ¿Lo recibe? ¿Es posible eludir por una vez los límites de lo ético y lo moral sin ser deshonesto? ¿Cuestiona en su artículo al abogado o calla para no perjudicar a las víctimas que él representa? ¿Le cuenta a su jefe lo que pasó y corre el riesgo de que le ‘cuelguen’ (no publiquen) la nota?



Usted es periodista. Y jefe de otros colegas. Uno de ellos es víctima de amenazantes llamadas; le dicen que van a asesinar a su familia. El medio le pide a usted que no lo haga público, pues podría afectar a la compañía. ¿Acepta? ¿Retira al reportero de la investigación que adelanta o lo anima a seguir? Si revela el caso y otros periodistas quieren entrevistas sobre el hecho, ¿las permite o las prohíbe?

Usted es periodista. Un reportero con experiencia que trabaja a órdenes suyas está muy enfermo. Le ruega que lo mande a una zona alejada, porque quiere hacer una crónica única sobre el proceso de paz. ¿Lo envía sabiendo que puede agravarse su situación? ¿Le niega el permiso? ¿Y si él le dice que lo deje morir haciendo lo que más le gusta? ¿Prima el derecho de la comunidad a estar enterada a través del reportaje que él hará o su integridad?



Usted es periodista. Su medio radial pertenece a una organización empresarial que elabora bebidas azucaradas. ¿Informa sobre los riesgos del azúcar? ¿Acepta que la empresa le sugiera expertos para que los entreviste? ¿Cree que escuchar la opinión del dueño del medio es equilibrio o intromisión? ¿Se abstiene de contratar a un colega que, le recuerdan, en el pasado ha cuestionado los intereses de la compañía? ¿Se puede informar con independencia cuando se trabaja para un grupo económico?



Usted es periodista. Es mujer. De joven fue objeto de abuso sexual y calló. Ahora decide revelar su experiencia para tener el consuelo del desahogo, pero omite el nombre del agresor. Los detalles que da hacen que muchos concluyan que se trata de un conocido líder político. Es año de elecciones y, si dice el nombre, cambiaría la intención de voto de miles de personas. Le exigen en redes que diga quién fue. ¿Lo hace? ¿Pide que respeten su derecho al silencio? ¿Qué les responde a quienes la acusan de falta de coraje?



Usted es periodista. Se llama Yolanda Ruiz y es considerada una de las profesionales más respetadas del país. Con más de treinta años de ejercicio, ha sido protagonista o partícipe de situaciones como estas, que implican dilemas éticos. A pesar de los riesgos, ¿escribiría un libro contando las cosas como sucedieron, con transparencia y sinceridad? Yolanda lo ha hecho. El libro se llama ‘En el filo de la navaja’ y debe leerlo quien quiera adentrarse en los no siempre apacibles pasajes de ese laberinto que es el oficio de informar.



A los estudiantes de periodismo que lo devoren y den cuenta de él deberían graduarlos dos semestres antes. O cinco, que es el número con el que uno calificaría los textos de Yolanda.



* * * *



Grima. ¿Le gustará a Vargas Lleras que lo califiquen de jefe de la oposición? ¿Y a la oposición le cuadrará el “nombramiento”?



GUSTAVO GÓMEZ CÓRDOBA