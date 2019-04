¡Resucite, Espinosa!

Alan García confiaba en la vida después de la muerte, según una de sus últimas entrevistas. En estos predios, más allá de las convicciones religiosas, no es raro que los expresidentes crean en la vida pública eterna. Poco caso se le hace a Harry S. Truman en aquello de que los mandatarios, tras su periodo, se van transformando en muebles viejos y estorbosos (irónicamente conocemos la frase en boca de Alfonso López Michelsen, aquel ‘mueble’ al que le cabía el país en sus anaqueles).

Tremenda conmoción ha causado el suicidio del expresidente García, con nutridas manifestaciones de solidaridad que no esperaban verse, al menos según la lógica de lo que significaron algunas de sus actuaciones: inflación, florecimiento de la subversión, deuda pública disparada, debacle de las empresas estatales y, todo ello sumado, argumento para que el electorado corriera a elegir al nefasto Alberto Fujimori.



El suicidio, aunque los tabúes sociales evitan reconocerlo, agregó cierto tono de coraje al capítulo final de una vida rodeada de cuestionamientos y dimensionó inquietudes válidas sobre si la Fiscalía peruana se ha excedido en el caso Odebrecht. O, desde una perspectiva más criolla, si es la Fiscalía colombiana la que padeciera de cierto desgano para actuar. García, en cámara ardiente; la lucha contra nuestra corruptela, en cámara lenta.



El ejercicio profesional de Néstor Humberto Martínez lo separó de investigar el grueso del caso Odebrecht. Fresco tenemos aún el episodio que desembocó en la elección de Leonardo Espinosa, como fiscal ‘ad hoc’, por la Corte Suprema de Justicia. Una situación tan ‘espinosa’ requeriría resultados contundentes del fiscal Espinosa. Escasean.

Es de público conocimiento que Espinosa reversó la determinación de archivar la indagación a las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez por las decisiones (y supuestos beneficios) en la adición de las obras de la vía Ocaña-Gamarra al contrato de la Ruta del Sol II. Cerca de ocho meses había permanecido en animación suspendida el asunto, hasta que fue desestimado, alegando la Fiscalía que las pruebas no resultaban contundentes.



No mucho más se sabe de la actividad de Espinosa, quien comenzó su tarea en una época de vacaciones decembrinas que pareciera haberse extendido más de lo recomendable. La misma Semana Santa, que ha proporcionado descanso a Espinosa, fue aprovechada por un tribunal peruano para ordenar 36 meses de prisión domiciliaria al expresidente Pedro Pablo Kuczynski.



En Perú, Odebrecht llegó a un acuerdo con la Fiscalía, comprometiéndose a entregar la información de sobornos en proyectos tan trascendentales como el del metro de Lima y al pago de una suma que supera los doscientos millones de dólares. Revisen la lista de funcionarios y empresarios condenados en Perú y Ecuador, así como en otros diez país de Latinoamérica, y entenderán la diferencia entre un antílope y una tortuga.



Mientras, aquí seguimos perdidos en el laberinto de las calles de Sahagún, y la lánguida gestión de Espinosa encaja a la perfección con episodios tan decepcionantes como el entierro de tercera que el Consejo Nacional Electoral dio a las averiguaciones por filtración de dineros de Odebrecht en campañas políticas (incluida la del expresidente Santos).



Jorge González, periodista autor del libro ‘Odebrecht, la historia completa’, viene hablando de un “raro paro” en estas investigaciones y de que, como dijo hace unos días en RCN Radio, “los protagonistas que están en la cárcel no son realmente los gestores del gran pago de sobornos”.



Fiscal Espinosa: estamos esperando saber de usted. Tenga la bondad de resucitar.



Grima. Aterradora eficiencia la del Eln en la contaminación de ríos con crudo. Ni se tomarán el poder, ni se tomarán el agua.



