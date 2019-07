¿Quién responde?

No puede el Gobierno, a punta de ibuprofeno, combatir el cáncer de la corrupción en las Fuerzas Militares. Se han atendido con debilidad investigaciones, testimonios y denuncias: retiro del general Jorge Horacio Romero, vacaciones para el general Adelmo Fajardo y el traslado del general Eduardo Quirós. El campo sigue minado de dudas.

¿Sabe el ministro de Defensa que, luego de que ordenó el traslado de Quirós, el general estuvo despachando y ordenando varios días? ¿Tiene sentido que la Procuraduría haya adelantado una diligencia de entrevista a un capitán, en la sede de contrainteligencia, y que Quirós se haya dado el lujo de asistir en compañía de su segundo, el coronel Buitrago, y de una oficial jurídica? ¿Hizo parte ese capitán de la comisión de poligrafía que el 22 de mayo estuvo en Bucaramanga tratando de descubrir qué oficiales estaban revelando turbiedades?



¿Planean en la Segunda División del Ejército entregarle a la Procuraduría un documento elaborado recientemente, pero con fecha de mayo, en el que le piden a Quirós enviar una comisión de poligrafistas con el fin de ayudar a detectar “fugas”, todo como parte de una fachada para justificar la presencia de los cazadores de fuentes?



¿El candidato del ministro Botero para reemplazar a Quirós es el coronel Arnulfo Traslaviña? ¿Cuando operaba en Arauca, sus hombres estuvieron vinculados en un presunto ‘falso positivo’? ¿Un hermano suyo fue capturado hace menos de un mes en Villavicencio (acusado de pertenecer a una banda que robaba tubería a petroleras), gracias a información de contrainteligencia, unidad que aspira a comandar el coronel?



¿El general Fajardo presionó al capitán que lo denunció en un video (publicado por ‘Semana’) para que se retracte a cambio de no “tirársele” el ascenso a mayor? ¿Tres uniformados más han declarado que Fajardo les exigía meter mano en dineros públicos? ¿Algunos de los oficiales implicados en los escándalos hicieron una vaca de cien millones de pesos para “engrasar” periodistas? ¿Están llegando a las redacciones suboficiales y oficiales a hacer “denuncias” que no son más que refritos de viejas investigaciones, ya archivadas, con el objetivo de confundir?

¿En Fiscalía cursan diez investigaciones contra oficiales no aforados (de coronel para abajo) por hacer parte de las redes de los generales cuestionados? ¿Aparte de Fajardo, Quirós y Romero, siete generales están involucrados en actos de corrupción, y esa información estuvo a consideración en la Inspección cuando ocupó ese cargo el general Nicacio Martínez?



¿Ofrece el general Fajardo cargos en divisiones y brigadas, en el entendido de que Martínez será apartado de la comandancia del Ejército y él ascendería? ¿Cuántas investigaciones abrieron el Ministerio de Defensa, el Comando de las Fuerzas Militares, o del Ejército, después de las denuncias por cacería de fuentes?



¿Algún embajador ha manifestado al ministro de Defensa que su país tiene dudas sobre la moral de la cúpula militar? ¿Le han mostrado agencias internacionales de lucha contra el narcotráfico carpetas y documentos que comprometen oficiales de alto rango?



¿Se reunieron hace unos días en el casino de oficiales de la Escuela de Caballería, en Bogotá, Fajardo y Romero con una tal María Nohemy? ¿La han investigado, saben a qué se dedica, se tiene registro de con qué oficiales habla y qué les ofrece? ¿Fue la esposa de un mayor y pareja de dos coroneles, uno de ellos asesor del comando del Ejército, muy cercano a la DEA, agencia que aprovecha datos que él consigue gracias a cercanías bien cuestionables con narcos?



Lo que está pasando en las Fuerzas Militares no tiene nombre; pero, sobre todo, no tiene respuestas.



* * * *



Grima. ¿El nuevo jefe de prensa del Ejército es un coronel de artillería sin preparación en comunicaciones?



GUSTAVO GÓMEZ CÓRDOBA