Me he portado juicioso este año. Tu padre me hizo humano, querido Niño Jesús, así que he cometido errores, pero puedes estar seguro de que no hubo mala intención. Reconozco que soy periodista; nadie es perfecto. Te juro por ti que no me pagan por escribir columnas que soterradamente defienden a ricos políticos. No vivo de inventarme tendencias en redes que parecen naturales, cuando son solo negocio. No escribo libros de mafiosos, ni les hago relaciones públicas. No les pido a los funcionarios contraticos para familiares.

Te digo más: en la radio no hago mandados para acabar con los enemigos de mis fuentes a cambio de primicias. No les cobro a los artistas por hacer sonar su música al aire. No he creado medios virtuales para publicar información favorable a quien sostiene económicamente el proyecto (no me confundas con algún tocayo).



Tú lo sabes, porque todo lo sabes, y porque Wikipedia y la vieja ‘Enciclopedia Barsa’ también han sido obra tuya. Y como entiendo que estás consciente de eso, quiero pedirte que mañana seas generoso. Cúmpleme estos traídos que me harían muy feliz, pero más a sus destinatarios:



Dame una respuesta para las familias de Jesús Mosquera y Sebastián Ricaurte, los dos suboficiales de la Fuerza Aérea que murieron cuando los obligaron a colgarse de una bandera atada a un helicóptero. Obséquianos el resultado de la investigación y el retiro de quien haya orquestado con sus órdenes esta tragedia.



Un bloque enorme de hielo para que Enrique Peñalosa ponga su hirviente lengua en él. Tal vez los densos vapores que surjan del contacto nos hagan perder de vista conceptos como potrero, matoncito, parquesucho, sexi, hueso y melodramatismo (justo es decir que llevó obras y progreso a los sectores menos favorecidos, y algún día se le reconocerán).



Un corrector de ortografía para el prolífico tuitero Gustavo Petro y una bodega de grandes dimensiones para que quepa su ego.



Un curso de lectura rápida en Ipler para el senador Julián Bedoya, de manera que en cuestión de semanas haya devorado el suficiente material educativo para terminar un posgrado en febrero, una maestría en abril y sea Ph. D. en honestidad para julio.

Ampolletas de Tartufol para que los empresarios colombianos combatan la hipocresía. Les proyectaron una reforma tributaria a la medida, pero rajan al Presidente y al ministro de Hacienda en los sondeos.



Un banquito para que el Gobierno y el embajador Francisco Santos no se cansen esperando la caída de Nicolás Maduro.



Instagram por cárcel para Epa Colombia. Y muchas “amiguis” que no la desamparen en su rauda caída hacia el fondo del pozo.



Unas tijeras para que Luigi Echeverry se corte la coleta y vaya a dedicarse a sus negocios, en vez de seguir mandando cadenas de WhatsApp señalando a quienes considera la escoria de Colombia. Y entereza para no enfurecer cuando le citen frases de tanta vigencia como “la economía va bien, pero el país va mal”.



Un casco antimotines para el general Óscar Atehortúa, con lo que Iván Cepeda no podría ver cuando sonría en los debates parlamentarios. Y el resto del uniforme, con todo y escudo, para Hassan Nassar. Lo va a necesitar.



Para el parrandero registrador Alexánder Vega, una placa con esta letra de Silvestre Dangond: “Si me niegas tres veces antes (de) que el gallo cante en la madrugá, así niegas a Cristo y te lavas las manos como si na”.



Si no una visión perfecta, al menos una 20/20 para que en enero de 2020 los magistrados de la Corte Suprema de Justicia vean cómo suplir sus vacantes, elegir fiscal y dejar de mamarle gallo a la rectitud.



Gracias, Niño Jesús. Me saludas a tu papá y le recuerdas que vuelva pronto por la cruz que nos dejó cargando a los colombianos.



Grima. El problema de las marchas es lo difícil que resulta encontrar la brújula cuando uno la pierde entre la multitud.



GUSTAVO GÓMEZ CÓRDOBA