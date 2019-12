Después de muchas dificultades, e incluso dolencias físicas que me habían impedido acompañarlo en lo corrido del año, logré ver a Fonseca en concierto. Casi que no. Clasifiqué para la última presentación de diciembre, en la que, como es costumbre, interpretó una de sus mejores canciones, 'Prometo'. Esa que muchos aprovechan para sacar anillo y pedir matrimonio.

Estando felizmente casado, disfruto la canción sin el nerviosismo propio de prepararme para dar, como Armstrong, un pequeño gran paso. Pero confieso que desde ese día vengo tarareándola y siguiendo mentalmente un puñado de líneas (“prometo darte el sol todos los días… prometo este idilio toda la vida… prometo que estarás siempre en mis sueños”). Y sigo en esas, gracias al admirado cantor de Fonseca que no es de Fonseca.



A pocas horas de que se cierre este 2019 quiero, como en las letras de Juan Fernando, prometer cosas que se supone cumpliré en 2020. Ojo: cero juramento divino, porque no me parece que deba molestar a Dios con nimiedades personales, máxime cuando en la columna pasada hice referencia a su hijo, el generoso Niño Jesús. Estas son, pues, mis promesas para el año que arranca:



Prometo que no descansaré hasta ver que se cumplan dos de los más importantes puntos del discreto pliego que presentó el comité organizador del paro al gobierno: “articular el PDET en el pilar salud junto al PNSR” y la “creación del Sistema Nacional del Cuidado”.



Prometo no dejar de recordarles a mis colegas del periodismo radial que cualquier captura es una noticia, pero una ‘cactura’ es una tragedia para el idioma.



Prometo no volver elevar las cejas cuando el gobierno diga que lo logra todo sin “mermelada” partidista, y confiar en que está haciendo un “cambio radical” en nuestra manera de practicar la política.



Prometo prestarles poca atención a los testimonios de los que consideramos testigos estrella. Por lo general se estrellan contra la tentación de cambiar sus declaraciones a cambio de algo.



Prometo no emocionarme mucho con restauraciones como la del Monumento a las Banderas, en Bogotá. No hay nada que se resista al aerosol nocturno de alguien con poco talento y menos educación.



Prometo, a riesgo de que la derecha me considere un heraldo del castrochavismo, seguir pensando que el pobre Juan Guaidó no es ni ha sido presidente de Venezuela.



Prometo negarme firmemente a creer en caudillos. Ni de derecha ni de izquierda. En nadie que se crea con derecho a mostrarnos cuál es el camino que hay que seguir, con esa obsesión de faro que caracteriza a nuestros reyezuelos criollos.



Prometo no atormentarme más con la idea de que en nuestras angostas calles ya no caben carros, carriles de servicio público, motos, bicicletas, bicitaxis y patinetas. Es una cuestión de mera imaginación: la calle es tan amplia como te la sueñas (y tiene los huecos que quieras ver).



Prometo no volver a decir que la valorización en Bogotá es un predial disimulado que pagamos por obras que tienen más de suntuarias que de vitales.

Prometo mantenerme fiel a una premisa virtual: la gente valiosa suele no ser protagonista de Twitter y demás cloacas sociales.



Prometo morderme la lengua cada vez que vaya a quejarme de los precios de un pescado o un marisco en Cartagena, donde, a juzgar por las cartas de los restaurantes, el mar pereciera estar en otro planeta y no en frente.



Prometo no mortificarme por incumplir las promesas de fin de año. Lo he hecho toda la vida, amparado en la imperfección propia de una especie que ha llegado a donde está creyéndose sus mentiras.



***



Grima. Pudo el gobierno anunciar la salida del general Nicacio Martínez el sábado, cuando comienza a circular la revista 'Semana'. Pero no: habría salido el día de los inocentes.

GUSTAVO GÓMEZ CÓRDOBA