Peso mosca

Encuentre usted cinco colombianos de a pie que estén de acuerdo en que los asesinos de veinte personas no sean objeto de captura y castigo. No existen. Obvio. Como no hay loteros que duden frente al cliente de estar vendiendo el número ganador. Y, a propósito del repugnante episodio en la Escuela de Cadetes General Santander, el billete premiado es lo único que nadie en el Gobierno puede pensar que está sobre el escritorio del Presidente.

Todos nuestros mandatarios han soñado con encontrar la fórmula efectiva para atraer y organizar la mayor cantidad de piezas del rompecabezas nacional. Ninguno lo ha logrado, al menos en las últimas décadas. Ni siquiera Juan Manuel Santos, cuyo blindaje Nobel pierde en Colombia la fortaleza que tiene en el extranjero. La paz es un sueño que el poder convierte en pesadilla.



Debió pensar el Duque candidato que lograría ese estado utópico de cohesión con el ejercicio de su carácter conciliador. No ha funcionado en un país que odia a los árbitros, fustiga a los tibios y lapida a quienes caminan por el centro de la calle (¿Lombana?). Aquí somos rojos o azules, machotes o maricas, vivos o pendejos. ¿Acaso no oye usted cada tanto que al Presidente le faltan pantalones? El presidente Duque tal vez sí tiene pantalones, pero anda mal de sastre.



La ductilidad presidencial ha incomodado incluso a varios compañeros de partido, primero en los meses de campaña y, más tarde, tras la posesión, gracias a gestos como el del célebre pacto de medianoche en Palacio de Nariño, con Timochenko a manteles. Hoy, Duque, sin proponérselo, tiene entre manos lo que muchos áulicos le presentan como la herramienta infalible para amontonar corazones: la seguridad, fortaleza de su partido y de su mentor.



Largos meses demoró Duque en tomar la decisión de cambiar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, herencia del gobierno de Santos que las galerías de la derecha exigían renovar. El cambio no se pedía solo como punto de honor: la idea era reemplazar a generales como Mejía Ferrero, suerte de diseñador del nuevo soldado para los tiempos de paz, y ascender troperos para volver a combatir con fuerza en las regiones.

El presidente Duque tal vez sí tiene pantalones, pero anda mal de sastre FACEBOOK

TWITTER

Ahora, esa federación de egos que es el Eln ha cometido la enorme torpeza de servir una papaya que no va a desaprovechar un Presidente que, como su antecesor, sabe bien que las oportunidades hay que tomarlas. De lo contrario, ni el uno ni el otro habrían sido nada diferente a invitados en los discursos del 7 de agosto. Santos y Duque hicieron su agosto con Uribe, lo cual los hace más vivos que bobos.



Ahora que los actos demenciales ponen a la gente a repetir como loros que hay que acompañar al presidente Duque, no sobra preguntarse en qué es lo que hay que acompañarlo: ¿en la elemental condena al terrorismo o en la azarosa guerra sin cuartel? Al Presidente hay que acompañarlo es en la aplicación de una política de seguridad en la que la fuerza del Estado sea instrumento de presión para dialogar y firmar con el Eln. Tal política no la conocemos, o al menos no la entendemos todos. Habrán de explicárnosla, y ojalá no se ajuste a la táctica de las últimas décadas: responder a la carnicería con otra carnicería.



Que no le pase a Duque lo del toro de Noal Yuvah Harari, acosado por una mosca obsesionada con destruir una cacharrería. Consciente de su debilidad, el insecto busca un toro en cuya oreja se mete y comienza a zumbar. “El toro enloquece de miedo y de ira”, dice Harari, “y destruye la cacharrería”.



* * * *



Grima. Cerrando la amarga semana, hablábamos en los medios de veintiún muertos tras el carro bomba. Pero sucede que en países como Israel, acostumbrados a lidiar con el terrorismo, la matemática sucumbe frente a la realidad. Allí habrían sido veinte víctimas y un asesino. Veintiuno, no: veinte y uno, que no es lo mismo.



GUSTAVO GÓMEZ

En Twitter: @gusgomez1701