¿No les da pena?

El circo criollo se avergüenza de sus operetas, así que nos las presenta con camuflaje de seriedad:

El radical cambio de Luisa. El valor de Luisa Umaña, que enfrentó con la cámara de su celular a los ladrones en TransMilenio, la convirtió en celebridad exprés. Representa la entereza del ciudadano común, que no se resigna a que los delincuentes se salgan con la suya. Quince días después del primer episodio, repitió hazaña al capturar a otro ladrón. La vida la premia con un castigo: será aspirante al Concejo de Bogotá por Cambio Radical, tras escuchar propuestas del partido Verde. La política es el estiércol en el que la gente decente se resbala. Si lo de Luisa es atrapar ladrones, ahora solo tendrá que estirar la mano.



La comisión cojea, pero llega. Mientras el país marchaba por los líderes sociales, se revelaron los resultados del análisis de la Comisión de Excelencia Militar sobre la posibilidad de que se reavivaran los ‘falsos positivos’. La comisión dice que no hay tal, que las normas operacionales son armónicas con los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, afirma que la comisión se quedó corta en el número de documentos evaluados alrededor de nuevas políticas internas, que no atendieron las denuncias de soldados sobre incentivos, que desconocieron las clasificaciones de brigadas por resultados y que se equivocan abiertamente en muchos de los postulados de los que parten las conclusiones. ¡Qué difícil es lograr la excelencia!



Ofensas al galope. Algunos sectores han optado por ‘solucionar’ el problema de seguridad de los líderes sociales con la lengua: que los matan porque andan en malas compañías, que su exterminio es una colcha de hechos aislados, que es imposible cuidarlos porque son muchos. Explicaciones que no provienen solo de funcionarios, sino de delfines purasangre que se bajan del caballo para pelear con quienes les reclaman opiniones dignas sobre lo que les pasa a los líderes en peligro. Al (caballo de) paso que vamos, pronto nos dirán que los líderes sociales se exponen y tientan a la muerte solo para mortificar al Gobierno.

La política es el estiércol en el que la gente decente se resbala FACEBOOK

TWITTER

Metrocalvario capitalino. Divierte ver a nuestros políticos peleándose otra vez por el metro de Bogotá, cuando a todos les ha quedado grande echar la primera palada de tierra. Insisto: Enrique Peñalosa nos invita a subirnos a un metro inexistente, y Gustavo Petro, que no pudo comenzarlo, lo promete para su presidencia. ¡Qué van a hacer un metro, si los egos no dejaron ni terminar las troncales de TransMilenio! Si el metro de Bogotá pudiera armarse con babas, ya lo tendríamos funcionando desde hace medio siglo. No tienen nuestros politiquitos tres dedos de frente, ¡menos un metro entero!



Desconfianza en los índices de confianza. Según el Barómetro de la Confianza de la firma Edelman, la fe del “público informado” en el Gobierno subió un 20 por ciento con respecto al año pasado. Por su parte, el resto de la población (¿‘público desinformado’?) tuvo un 13 por ciento de aumento de confianza en el Gobierno. “Colombia –concluye el Barómetro– tiene una tendencia por encima de otros países a confiar en su gobierno y en lo que las instituciones proponen”. Edelman es una respetable consultora estadounidense de relaciones públicas y mercadotecnia que tiene sus dos principales sedes en Nueva York y Chicago. ¿En cuál de esas dos ciudades habrán hecho las mediciones?



* * * *



Grima. ¿Hay alguien interesado en ponerle tatequieto al asqueroso negocio de las libretas militares y su danza de los millones? Es una máquina de fabricar ricos corruptos.



GUSTAVO GÓMEZ CÓRDOBA