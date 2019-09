Iván, otra vez terrible

No sabe uno qué intranquiliza más, si el videomensaje de ‘Iván Márquez’ o la reacción de algunos sectores, empeñados en minimizar su amenaza. ¿Qué pasaría si Perico de los Palotes montara en su cuenta de Twitter un video donde anunciara, amparado en eufemismos, ataques a ciertos sectores de la sociedad y “nuevas modalidades operativas”?

Además de la alarma ciudadana, sería objeto inmediato de la acción de las autoridades, que no pueden darse el lujo de desestimar este tipo de desafíos. El Perico de este ejemplo (¡ahora sin cuenta en Twitter!) no es un anónimo personaje sobre cuya efectividad como delincuente podamos tener dudas. Docenas de órdenes de captura han estado ligadas a la vida de ‘Márquez’, experto en el diseño de secuestros, emboscadas y sangrientas tomas de poblaciones.



Su nombre encabeza una lista kilométrica de salvajadas, como comandante que fuera del bloque Caribe y miembro del secretariado de las Farc: ataques a militares en Las Delicias, Patascoy y El Billar; masacres como la de La Chinita; el asalto al edificio Miraflores, en Neiva; el atentado al club El Nogal; el asesinato de monseñor Isaías Duarte Cancino o el trágico secuestro y muerte de los diputados del Valle del Cauca, así como de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry.



‘Iván Márquez’ es parte activa de la historia de este país, aunque son más los corazones que han dejado de latir que los que palpitan por él. La suya no es una intimidación que podamos desechar. Se trata de un experto en matar, secuestrar, robar y abusar. Alguien cuyo medio natural es el delito, pero que se presenta como una especie de Robin Hood. ¿Tomaríamos en serio a Robin Hood si nos amenazara con su arco?



La cámara rápida en que vivimos, donde una noticia trascendental queda sepultada por otra en cuestión de horas, nos hizo pasar de alerta roja, en la mañana del jueves, a cierta somnolencia emocional en la tarde: no es tan grave, no tiene medios, su campo de acción es limitado, es cabeza de un grupúsculo. El terrorismo no necesita de sofisticadas estructuras, sino del factor sorpresa. Si a eso se suman alianzas con otras disidencias, apoyo de Venezuela y el impulso propio de ‘Márquez’ y los suyos, comoquiera que fueron comandantes, el asunto no es de poca monta.

La gente no sabe ni cómo referirse a ‘Márquez’ y a sus compañeros. Alguien me preguntaba si era adecuado tratarlos de guerrilleros o forajidos, lo que me recordó no solo el espagueti ‘western’, sino la profusión de términos que la Fuerza Pública diseñó para bajarles el tono a los subversivos (maleantes, bandidos, facinerosos). Al punto: delinquirán en sinnúmero de modalidades y desconocerán las leyes.



Lo del mote es mera decoración. Sobre ellos debe recaer la fuerza del Estado, no hay duda, pero el presidente Iván Duque tiene que orientar igual contundencia en el cumplimiento de compromisos con quienes volvieron a la civilidad. Ahora es cuando más necesitamos de un Presidente efectivo a la hora de honrar la implementación de los acuerdos, de una Jurisdicción Especial para la Paz que sea más ágil en sus decisiones y de una Fuerza Pública que no se desvíe del camino.



Llevamos un blanco a espaldas y entre los árboles nos acecha Robin Hood. Y, al mejor estilo del folclor inglés medieval, está por verse cuántos más se unirán a su banda. Ignorarlos no los hará esfumarse.



