El muy peludo oso ruso

Francisco no nació envuelto en pañales, sino en dolencias. Nunca le funcionaron los pies, deformes y agarrotados, así que debió recorrer el mundo con la cabeza. Además, era miope. Puso de moda unos exóticos anteojos (los quevedos) cuya montura carecía de patas, sostenidos en la nariz por el puente.



Fue cegatón no solo en sentido físico: un repugnante antisemitismo lo acompañó siempre. Viviendo en una sociedad con médicos descendientes de judíos, y arrastrando tantas dolencias, eligió odiar a los doctores, pero no por estas cosas lo recordamos. Sí por su obra y el apellido que lo hizo célebre: Quevedo.

Francisco de Quevedo, además de los prejuicios, parió líneas eternas y personajes que se han descolgado por ellas hasta nuestros días. A uno fundamental, Pedro Grullo, lo conocimos en ‘Sueños de la muerte’. Pedro omitía en su nombre una letra y se le tenía por Pero Grullo (“quitándome una d en el nombre, me hacéis el santo fruta”). Lo suyo era revelar profecías tan cojas como Quevedo.



Grullo decía que “si lloviere hará lodos, y será cosa de ver que nadie podrá correr sin echar atrás los codos”. Declaraba que “será casado el marido” o que “serán seis dos veces tres”. Pero Grullo, con quien Quevedo etiquetó en un individuo a muchos sujetos de las tradiciones populares, terminó siendo palabra: perogrullada. La perogrullada (o verdad de Perogrullo) es una verdad evidente, así que es una necedad decirla.



Con cientos de miles de venezolanos viviendo en Colombia, fue una perogrullada manifestar, como hizo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez (el 15 de noviembre), que en la marcha del 21 se esperaba la presencia de venezolanos “infiltrados”. La perogrullada se graduó de conspiración, ahora cuando asegura que la protesta social se anima no solo desde Venezuela, sino desde Rusia. De la Unión Soviética, habría corregido María Fernanda Cabal.



Que lo evidente salga de la boca de amigos en reunión o que las conspiraciones internacionales se desparramen por la lengua de ciudadanos del común es natural. ¿A quién no le gusta hablar por hablar? Pero que los señalamientos se empollen en el propio gobierno es otra cosa. Y nos pone en riesgo de abrir las compuertas a una catarata de declaraciones sin piso que hoy en Latinoamérica son monopolio de Nicolás Maduro, ese pintoresco payaso que brilla en un circo que antes fue país.



Este gobierno, que nos ha acostumbrado a ver ministros opinando en contravía del Presidente, tiene que entender la importancia de hablar con pruebas en la mano. Los funcionarios no se pueden dar el lujo de transitar los terrenos de las profecías; solo de las certidumbres. La Vicepresidenta debe probar la amenaza rusa o guardar prudente silencio.

Si quienes tienen a mano las herramientas de inteligencia del Estado prefieren la conjetura a la certeza, vendrán más dolores de cabeza. Ojalá no corramos a hacer públicos documentos que prueben la injerencia de rusos en Colombia con fotos tomadas en una construcción. La miopía dejémosla para Quevedo.



* * * *



Grima. Le toca a la canciller Claudia Blum encontrar canales de civilizada convivencia con Venezuela y Cuba (ahora también con Rusia). Ella protagonizó esa nada diplomática conversación con el embajador Francisco Santos de la que nunca se supo si conocimos por imprudencia o espionaje (entran risas soviéticas). En su momento se dijo que la investigación requeriría de ayuda del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el mismo que el embajador calificaba de desastroso. Hablando de investigaciones, seguimos esperando resultados de la decisión que les costó la vida a dos suboficiales de la FAC, obligados a colgarse de un helicóptero en una bandera. Era cosa de días, y ya vamos en más de cuatro meses.



GUSTAVO GÓMEZ CÓRDOBA