Deslenguados

“No se trata de un ejercicio de predicción”. Parte de la respuesta del general Nicacio Martínez, comandante del Ejército, cuando el periodista Nick Casey (‘The New York Times’) le pregunta la razón de haberles solicitado a los comandantes predecir el número de afectaciones para el año siguiente. El general, en el más benévolo de los escenarios, confundió gerencia con astrología. Si bien no hay decisión judicial que lo comprometa en oscuros hechos del pasado (fue parte de la Décima Brigada, vinculada a investigaciones por ‘falsos positivos’), Associated Press asegura tener información según la cual Martínez habría aprobado pagos a quienes suministraban los datos que guiaron las acciones de esa unidad.

Y del pasado al presente: que nos expliquen por qué el Gobierno conoció de las investigaciones sobre órdenes que podrían incentivar el aumento inapropiado de bajas y, en vez de profundizar, se dedicó a torpedear la publicación de la revista ‘Semana’. Presidente Duque: cuéntenos desde cuándo sabía usted.

“¿Es justo contratar a un sicario para resolver un problema?”. De nuevo el papa Francisco sugiere similitudes entre los médicos que practican abortos y los sicarios. La interrupción voluntaria del embarazo es un delito que en Colombia goza de despenalización en tres casos (embarazo riesgoso, grave malformación y violación), porque el derecho a la vida entra en tensión con los derechos de la mujer. El médico tiene la posibilidad de la objeción de conciencia para no practicar el procedimiento. Si todos objetaran para satisfacer la perfección papal, se dispararían los índices de aborto inseguro y, seguramente, de daños irreparables (incluso la muerte) para las mujeres. Que el pontífice meta en la bolsa del sicariato a los médicos es como si lo metiéramos a él en la de los papas, y su nutrida historia de abusos sexuales, vejámenes, asesinatos, incestos y crímenes.



“No estamos saboteando el acuerdo, lo estamos fortaleciendo con implementación muy bien planeada y esfuerzos robustos”. La frase es de Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización, empeñado en la tarea de limpiar los establos de Augías en un día. Convencer a ‘The New York Times’ (y a media Colombia) de que el presidente Duque fortalece el proceso de paz es tarea hercúlea que solo se cumple en terrenos de la mitología. El cargo de Archila se bautizó eludiendo palabras como ‘paz’ o ‘reconciliación’, y lo presenta como el funcionario encargado de la estabilización. Estabilizar y fortalecer: verbos que no ha comenzado a conjugar el Gobierno.



“Llegó el momento de subirse al metro de Bogotá”. Campaña publicitaria amparada en la idea de mantener informada a la ciudadanía y que hace parte de las salvaguardas de la banca multilateral, financiadora de un proyecto que muchos alcaldes quisieron liderar. Durán abrió licitación. Sánchez planeó un metro ligero sobre carriles férreos. Pastrana oyó la propuesta de los italianos. Caicedo fue técnicamente optimista. Castro creó una empresa para el metro. Moreno dio por cierta la primera línea. López lo conversó con el Gobierno Nacional. Petro asegura haberlo dejado listo, pero lo promete para su presidencia. Peñalosa lo consideró un lujo innecesario y ahora cursa la invitación a montarlo. Hayan movido un dedo o desistido por falta de recursos, los alcaldes de Bogotá han querido un metro. La verdad clara y sin tergiversaciones (la neta, como dicen los mexicanos) es que todos han hecho el metro en las nubes. Subirse para creer. Y no a una valla, sino a un vagón.



Grima. Avianca sostiene que los cambios directivos no afectarán su operación. Están ‘chiviados’: ¡la operación viene afectada hace años! Pregunten a los usuarios.



GUSTAVO GÓMEZ CÓRDOBA