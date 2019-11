El cierre del último puente del año permite darnos la oportunidad de reflexionar. Si se quiere, de aceptar unos cuantos consejos no pedidos. A Esopo (se discute su existencia, más no su sabiduría) se le atribuye aquello de que “el consejo dado a un necio es como perlas arrojadas al muladar”. ¡Pero qué columnista puede resistir la petulante tentación de decirle a la gente cómo debe vivir su vida! Aquí, un puñado de recomendaciones que podrían resultar útiles en la tarea de ir saliendo de la gruta.

Honorables (o no tanto) congresistas: cuídense de confundir la moción de censura con la emoción de censura. Que el desespero por la famélica situación que atraviesan frente a un gobierno que rompe la tradición de engordarlos con recursos y puestos no les haga perder el norte: a la larga, no sale bien convertir una herramienta de sano control político en un mecanismo de extorsión. Las mociones de censura a ministros, dispuestas por lista y en trámite exprés antes de los paros, los retratan a ustedes como buitres. Sus apetitos rastreros nos van acercando a un régimen parlamentario de hecho, cuando el fuerte de sus señorías ha sido tradicionalmente el cohecho.



Señor presidente: como podrán confirmarle los expertos, la mejor época para la poda es justo ahora, cuando nos acercamos al final del invierno. No se deje engañar por el aspecto saludable, muy verde, de los especímenes. Los árboles de mayor antigüedad comienzan a acusar agotamiento, aunque se les vea forraje (de ese que no se refleja en las declaraciones de renta). Pode con tranquilidad y florecerán ramas sanas que, en el retiro, serán menos estorbosas. Hay muchas fuentes para aprender las reglas de la poda, pero, en general, todas funcionan. Dato: nunca crea todo lo que ve en redes, pues esa frase de “la muerte de niños combatientes es un problema menor” jamás la dijo Rafael Nieto. ¿O sí?

Fiscal Fabio Espitia: la transparencia de una entidad no es una opción, sino una obligación. En medio de toda la discusión sobre el bombardeo que les costó la vida a ocho menores y al mayor de los ministros, tenemos aún muchas dudas y una tiene que ver con la Fiscalía. ¿Por qué la entidad sólo se refirió a la muerte de menores en la operación cuando la opinión pública comenzó a hacer preguntas? Adecuado, fiscal Espitia, habría sido que al tener confirmación pericial de cuerpos de menores de edad nos lo hubieran hecho saber públicamente y de inmediato. Queda en el aire ese tufillo de que había poco interés en hacer revelaciones y más orientación a las ocultaciones.



Medios de comunicación: a la hora de titular noticias judiciales sobre los Uribe, no olviden que el español nos permite dar las informaciones completas y sin medias tintas. La Procuraduría pide condenar a Santiago Uribe por el delito de concierto para delinquir agravado, pero recomienda absolverlo por el de homicidio. Los titulares, por una exótica razón que valdría la pena desmenuzar, solo registran la primera decisión. La otra parece solo existir en los párrafos subsiguientes de los textos. El equilibrio no tiene por qué ser patrimonio exclusivo de los artistas circenses, sobre todo porque, en ausencia de ese equilibrio, es que todos terminamos viviendo en un circo.



Grima. No se alarme nadie más de la cuenta por el hecho de que los colombianos vayan a las calles a ejercer el sagrado (pero sobre todo constitucional) derecho a la protesta. Preocúpense, eso sí, quienes marchen sin saber exactamente por qué lo están haciendo. Hablar por hablar, tan peligroso como marchar por marchar.

GUSTAVO GÓMEZ CÓRDOBA