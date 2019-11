El caos necesita definiciones para dejar de serlo. Es un estado sin forma; homenaje máximo a la confusión. Los gobiernos democráticos y constitucionales no hacen parte del caos. Se guían por reglas y tienen una estructura legal. Cosa distinta es que no cumplan una expectativa de la ciudadanía, sobre todo en aspectos sociales o implementación de procesos (como el de paz).



Las marchas tampoco hacen parte del caos. Aunque estén permeadas por episodios de descontrol, son el ejercicio de un derecho y, por tanto, gozan de una legitimidad similar a la del Gobierno. Pero si algunos sectores aprovechan la protesta para animar actos sistemáticos de violencia, parte de la opinión pública terminará señalando a los manifestantes como responsables.

Eso es el caos: la incapacidad de definir las cosas de manera clara. Destruir y dosificar el terror son herramientas del caos que saben aprovechar muy bien en los extremos, donde las cosas funcionan de manera diferente al centro. En el centro circulan muchas ideas, en los extremos se mantienen estáticas las mismas de siempre.



Leonardo García, desapasionado analista, asegura que estamos asistiendo a una instrumentalización de la protesta. A través de los medios, de las redes y de los celulares, hemos venido consumiendo videos, fotos y textos que nos han llevado a un estado de indignación. Y a un justificado cansancio de los ciudadanos. El caos de los últimos días nos ha disminuido el derecho a la tranquilidad, el derecho a dormir sin sobresaltos, el derecho a movilizarnos y el derecho a que las empresas y los comercios operen.



Pasamos un fin de semana de terror artificial. Con entradas de vándalos a conjuntos residenciales en tiempos y formas muy similares, y con el respectivo registro en videos para que la gente, asustada, los compartiera con sus conocidos. El periodista Víctor Solano lo describió así: “En estas noches de pánico donde los vecinos se asoman a sus ventanas y ven en la esquina a un grupo con arsenal de palos, es tan fácil no distinguir si se trata de verdaderos vándalos o de otros vecinos muertos de miedo que miran a estos con igual sospecha”. Cuando el ciudadano está asustado, no sale a las calles y se alientan odios contra maneras de pensar o comunidades de extranjeros, como la de los venezolanos.



El centro, que ganó las elecciones hace un mes, las volvió a perder esta semana, asegura García. Los fundamentalistas, los amos de los extremos, y sus seguidores, están armando esta nueva agenda nacional. Una que, en medio del caos, es difícil de leer. Por eso es clave que el Gobierno no permita que desde la oscuridad le compitan en el ejercicio de la autoridad.

El primer mensaje de Iván Duque tras el paro lo mostraba convencido de que en su administración se venía dialogando a satisfacción con diversos sectores. Tal vez no. En su segunda alocución abrió el compás y se refirió a una “conversación nacional”, que recién arranca. Ese es el camino. Pero, como del caos solo se sale con definiciones, el Presidente no puede caer en la tentación de creer que la conversación es únicamente con partidos y movimientos políticos.



Si Duque, de cuya calidad humana y rectitud no dudo, quiere ser recordado como un presidente serio, debe conversar, concertar y fijarse metas para cumplírselas al país de verdad.



Grima. Un año sin Misi, que supo poner música en nuestros corazones. Santiago Deluchi le escribió una canción, ‘El primer aplauso’, que comparto íntegramente: “No pensé que pudiera haber magia en una ausencia (...) Nadie siembra tanta vida, ni se muere tan feliz”. Todos a ver ‘Simplemente Navidad’ en el Teatro Colsubsidio.



GUSTAVO GÓMEZ CÓRDOBA