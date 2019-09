No son falsas las fotos que el presidente Iván Duque presentó en Naciones Unidas y ante la Organización de Estados Americanos. Ni es falso lo que el Gobierno sostiene: Venezuela apoya a grupos criminales, narcotraficantes y terroristas que hacen daño a los colombianos. Hablamos de personas y organizaciones que prestan un doble servicio a Nicolás Maduro: respaldan su revolución de balso y enfrentan a las autoridades de un gobierno que cataloga de tiranía al del chavismo.

Falsas, no, pero algunas de ellas no corresponden, como aclararon el diario ‘El Colombiano’ y la agencia de noticias AFP, a lo que el gobierno de Duque afirma. Si la idea del documento era presentar como sólidos unos hechos y recabar apoyos para Colombia en el escenario internacional, se perdió una oportunidad interesante. Un tiro al aire que hubiera podido dar en el blanco.



Toda persona es libre de presentar documentos en escenarios públicos y responde con su nombre por la veracidad de lo que exhibe. Esta prerrogativa incluye a los presidentes, pero con un matiz que hace del asunto algo más que el episodio “anecdótico” del que habla Duque: los presidentes se apoyan en el aparato estatal, en este caso, la inteligencia de las Fuerzas Armadas y otras entidades que desarrollan los asuntos de seguridad.



No puede uno pensar que un informe de 128 folios, entregado por un Presidente para acusar de solidaridad con el terrorismo a un gobierno extranjero, haya sido fruto del trabajo de asesores de comunicaciones y prensa. Si así hubiese sido, estamos frente a una irresponsabilidad de amplias dimensiones y ante una protuberante ausencia de sano criterio. Trágico si fueran resúmenes de prensa, documentos de fuentes poco confiables o pirotecnia gramatical.



El Presidente lo dijo claramente: el dosier contiene un acervo probatorio, es decir, un conjunto de pruebas, de hechos con que se pretende demostrar algo. Si las pruebas no son confiables, las bases de la tesis que se pretende dar por cierta flaquean. No necesariamente se presume que sea falsa, pero su certeza y credibilidad quedan en entredicho. Autogol a favor de Venezuela.

¿Para qué sirvió hace unos años la información del computador de ‘Raúl Reyes’? Para nada: después de declaraciones de peritos que evidenciaron supuestas inconsistencias e irregularidades, y de la declaratoria de la Corte Suprema de Justicia, el contenido del aparato se desechó. Este valioso material nunca pudo ser usado, porque se dudó de su veracidad, producto de un alegado rompimiento de la cadena de custodia (situación que, infructuosamente, fue negada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos).



Huelga decir que ni la ONU ni la OEA son tribunales. En términos muy prácticos, no son nada: elefantes burocráticos que consumen fondos con apetitos desproporcionados y no le han servido a la humanidad para solucionar los grandes males que nos aquejan. En las viejas películas, cuando los extraterrestres pedían reunirse con el líder de la Tierra, eran llevados a la ONU. En las cintas de hoy, hablan directamente con el presidente de los Estados Unidos (de quien algunos sostienen actúa como un alienígena).



El dichoso dosier ha de servir para muchas cosas. La más importante, a la presente, para probar que el presidente Duque tiene que rodearse de personas confiables. Gente mejor informada y con menos datos de contexto.



* * * *



Grima. Qué deprimente ver a los estudiantes manifestándose por la paz con hechos que degeneran en vandalismo, destrucción y personas heridas. Estamos condenados a nosotros mismos.



GUSTAVO GÓMEZ CÓRDOBA