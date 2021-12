Mi terror a la demencia

Los problemas de la mente son… supercomplejos. El tema de esta nota proviene de deterioro percibido, menor pero real, en mi propia memoria que, hasta hace poco, era muy buena. El asunto me preocupó y busqué un neuropsiquiatra quien, en una breve consulta y sin muchas explicaciones, me recetó unos parches transdérmicos que me ayudarían con mi problema.



Acudí al sabelotodo de Google para averiguar cuál era la función del fármaco formulado y me contó que el tratamiento apunta a prevenir y corregir la pérdida de memoria, asociada con la enfermedad de Alzheimer.



¡Qué susto! La sola expresión ‘alzhéimer’ genera pánico. Algunos de mis amigos contemporáneos me comentaron que están pasando por situaciones parecidas de desmemoria, pero que los olvidos son normales a nuestra edad. Existen, además de los años, otros factores que también generan desmemoria, tales como algunas medicinas, golpes en la cabeza, hipotiroidismo, falta de sueño y desnutrición.



El alzhéimer, como causa del problema, es apenas una fracción, alta eso sí, entre todas las posibles causas. Pero, eso sí, el solo nombre del mal es, por sí mismo, asustador. La pérdida de la memoria que ocurre con esta enfermedad resulta de la disminución de un químico cerebral, denominado glutamato, cuya función es la facilitación del aprendizaje.



Demencia y locura no son equivalentes. Según el diccionario de la Academia, demencia es (1) el deterioro progresivo de las facultades mentales que causa graves trastornos de conducta… y (2) locura. Esta última, “la privación del juicio o del uso de la razón”, está fuera del alcance de esta nota.



La ciencia aún no comprende muchos desarreglos cerebrales. Y si todavía resulta imposible comprender el funcionamiento de una mente sana y equilibrada, el entendimiento de una mente desincronizada, que conduce a comportamientos anormales, es muchísimo más complicado… quizás, misión imposible.



La ‘demencia’, como expresión genérica, abarca los síntomas de un amplio grupo de enfermedades causantes del deterioro progresivo en el comportamiento de sus pacientes. Con numerosas variaciones, esta enfermedad es demasiado compleja; su ‘tratamiento’, como sería de esperar, resulta difícil, arduo e incierto. La ‘locura’, la privación del juicio, a su vez, es una palabra imprecisa, de uso mucho más común, con numerosos significados y, con frecuencia, peyorativa o humorística.



Existen numerosas variedades de demencia y un paciente puede sufrir más de una de ellas. El alzhéimer, la variedad más frecuente del deterioro intelectual, es un trastorno neurológico progresivo que reduce y atrofia el cerebro, destruyendo sus células.



El alzhéimer, la causa más usual de la demencia, afecta la manera de pensar, el comportamiento y las relaciones personales del paciente, impidiendo eventualmente la capacidad para subsistir por sí mismo.



Las funciones cerebrales que registran, conservan y utilizan información figuran entre las aptitudes más deterioradas por la demencia. Los síntomas del alzhéimer, en general,



son claros: pérdida de memoria, confusión… y variaciones anormales del nivel de algunas proteínas.



La pérdida de memoria es, en muchos casos, inevitable… Los ejercicios físicos y mentales que hagamos, los libros que leamos, las notas que escribamos… nos podrían quizás desacelerar el proceso. No siento que la medicina recetada me haya ayudado con mis olvidos, pero, ¡cosa rara!, estoy teniendo unos sueños largos y vívidos… Algún efecto están haciendo los parches en mi cerebro, ojalá para su beneficio.



"La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla", escribe Gabriel García Márquez. La pérdida de memoria es una especie de muerte lenta; lo olvidado parece que no se hubiera vivido; en algún momento la demencia bien podría borrar del cerebro toda nuestra historia. Este servidor carece de miedos metafísicos… pero sí le teme al alzhéimer y le aterra el eventual olvido de lo que tanto disfrutó: confío que mi actividad mental continuada me disminuya las posibilidades de demencia, en cualquiera de sus formas.



Y espero que mi muerte –uso primera persona, muy a propósito, para poner énfasis– sea rápida y sin mucho dolor, ojalá repentina. Y, en vez de extinguirme con una larga y penosa enfermedad mental, preferiría un apacible infarto nocturnal… tal como lo pronostica mi genética materna.

