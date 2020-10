Mensajería instantánea y comunicaciones

Comunicarnos es una necesidad humana que satisfacemos de múltiples maneras, ya sea cara a cara, por teléfono, mediante algún 'software' de comunicaciones o, recientemente, a través de WhatsApp, o de otro programa similar.



¿Existe comunicación satisfactoria y real en el simple reenvío y lectura de cosas por internet, utilizando WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes? Con esta herramienta se intercambian videos, audios, artículos o imágenes de toda clase, que el destinatario responde con emoticones, las populares figuritas con expresiones de aprobación, desacuerdo, agrado... que nos evitan el tecleo.

Este servidor recibe unos cincuenta wasaps diarios. Cuando los textos son originales del remitente, su lectura es obligatoria. De los enlaces, que conforman la mayoría de lo que llega, abro solo unos cuantos. Dejo de lado los insípidos, los sesgados, los publicitarios… y los repetidos, que provienen, con frecuencia, de miembros del mismo grupo, señal clara de que muchos ‘reenviadores’ no leen lo que están circulando.



¿Satisfacen las presentaciones con consejos ‘psicológicos’ o de salud y las explicaciones del sentido de la vida, entre muchos tópicos, nuestra necesidad de comunicarnos? No obstante que muchos son instructivos o divertidos, evocan música de tiempos pasados o narran temas interesantes, este servidor se inclina por el ‘no’: la satisfacción de la necesidad humana de comunicación demanda más que la mera distribución de artículos ajenos.



Los ‘whatsapperos’ entusiastas tienen centenares de contactos; hay muchos que se vanaglorian de sus ‘quinientos allegados’ virtuales. ¿Amigos? ¡Bien dudoso! La cifra aceptada de amigos cercanos del ciudadano corriente oscila entre apenas dos y ocho.



Es obvio que no toda comunicación ha de ser de la autoría del comunicador. De hecho, una proporción alta de lo que decimos o escribimos no es ‘original’ nuestro. La repetición de chistes, anécdotas y frases de terceros tienden a satisfacer las necesidades de comunicación del narrador y, si consiguen aceptación, las de toda la audiencia.



Esta nota no pretende desprestigiar la mensajería instantánea ni a sus equivalentes; por el contrario, este columnista la utiliza y la aprovecha para compartir lo que escribe. Me satisface sobremanera saber que mi parábola vital se haya prolongado hasta permitirme disfrutar de los avances del siglo XXI, pero algunos de los prodigios mecanizados podrían ‘automatizarnos’ a tal extremo que comenzáramos a ignorar nuestras urgencias primarias originales.



Los seres humanos somos animales sociales que queremos tener allegados para comentar con ellos tanto la trivialidad rutinaria como las cosas importantes del momento. El tema es vastísimo y una columna alcanza apenas para tocar someramente las comunicaciones a distancia. La mensajería instantánea es un caso particularmente sobresaliente, como evolución de una exigencia real.



¿Satisface el simple reenvío de mensajes —sean de WhatsApp o de alguno de sus numerosos competidores— nuestra necesidad de comunicación? Me inclino por el ‘no’. La comunicación ideal, no siempre posible, es la verbal, por cualquier medio, la única que tuvieron por milenios nuestros más remotos antepasados hasta la invención de la escritura.



Los progresos del mundo moderno, con la facilidad y automatización de los intercambios, terminan dificultando la personalización. Las tecnologías son extraordinarias, pero no llenan ni reemplazan nuestra necesidad de comunicación directa.



Según Oxford University Press, un departamento de la prestigiosa universidad inglesa, los humanos tenemos necesidad absoluta de comunicarnos; las relaciones verbales con familiares y amigos pueden ser literalmente asunto de vida o muerte y, aunque no todos requieren de la misma cantidad de contactos verbales y visuales, la comunicación directa y personal es esencial para el bienestar físico. Si usted, estimado lector, piensa que comunicarse es intercambiar automáticamente ‘cosas de terceros’ pues está equivocado.



¿Qué hacer con la modernidad? Las acciones preventivas de los riesgos y las correctivas de los daños son de cada individuo. La comunicación tecnológica, por supuesto, es importantísima; su propagación es incontrolable y apoya, sin duda alguna, la expresión de ideas y sentimientos, pero no es suficiente. Cada persona debe tomar consciencia de la forma negativa como la tecnología podría crearnos dependencias, aislarnos de la posibilidad de amigos reales y, eventualmente, afectar la calidad de nuestras comunicaciones. Esta concientización es el comienzo de la solución o, mejor dicho, de la prevención del problema.



GUSTAVO ESTRADA

Autor de ‘Hacia el Buda desde Occidente’ y de ‘Armonía interior’

En Twitter: @gustrada1