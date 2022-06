Los riesgos de las creencias

Las diferencias de opinión entre personas o grupos surgen, casi que espontáneamente, cuando alguien sienta cátedra sobre cosas intangibles o dogmas etéreos; nadie riñe alrededor de una demostración matemática o de una ley de la física.

Las creencias en dogmas religiosos -divinidades, demonios, preceptos revelados- o en doctrinas políticas -comunismo, socialismo, fascismo- conducen a rivalidades y discordias, cuando no a conflictos o guerras. Las devociones a ‘certezas indiscutibles’ engendran contradictores y conducen a hostilidades, cuando no a guerras. Es pues imperativo observar -permanecer conscientes- de los sesgos que nos pueden sembrar nuestras afiliaciones.



Los dioses y, en general, las entidades metafísicas se manifiestan en los fieles durante sus experiencias extáticas; las ideologías, por su parte, son más terrenales, y la mayoría ha sido documentada por sus propios autores. Ambos conjuntos de escritos, los de los profetas y los de los filósofos, terminan convirtiéndose en preceptos -en biblias- de las correspondientes doctrinas.

Los seguidores, cuando creen y repiten con fervor profundo las oraciones o los principios de sus dogmas. pueden alcanzar estados extáticas durante las cuales perciben en sus mentes o con sus sentidos los objetos -las expectativas- de su devoción, sean estos ángeles, milagros, arrobamientos u otras manifestaciones alteradas de sus creencias.



Los paraísos celestiales y las vidas después de la muerte, cuyas descripciones varían de un credo a otro, son sembrados en los creyentes por sus profetas o enviados, quienes, inspirados directamente por su Dios, los han concebido, sentido o presenciado durante sus experiencias extáticas. Para un devoto fervoroso, estas visiones -estas apariciones- son tan reales que no necesitan demostraciones o razonamientos.



Sobra decir que, una nota como esta, puede resultar irreverente y blasfema para muchos fieles. La fe no es patrimonio exclusivo de los religiosos o de los devotos contemplativos… Abundan los fanáticos de partidos políticos, razas, nacionalidades, equipos deportivos... Con influencia social más ‘sectorial’ y comercial, existen también videntes del futuro, adivinos de la suerte, fetichistas sanadores… con supuestos poderes sobrenaturales.

Por fuera de las religiones también abundan otras ‘creencias’. Algunos comunistas, con tendencia a la baja, tienen creencias tan fervorosas que aspiran acabar, con violencia si es necesario, la gigantesca montaña de las diferencias sociales. La montaña les impide ver las realidades que están detrás de ella… Y siempre habrá idealistas comunistas dispuestos a imponer su ‘fe’.



“Fe es creer lo que no vemos porque Dios nos lo ha revelado”, decía mi catecismo de escuela primaria. “Una fe tan pequeña como un gramo de mostaza movería una montaña y nada le resultaría imposible”, dice Jesús en Mateo 17:20.



Según muchos creyentes, cuando se atraviesan circunstancias complicadas o dolorosas, o se esperan con urgencia evoluciones positivas para sus problemas, la fe ofrece un algo de donde agarrarse, que conlleva esperanzas de cambios positivos o soluciones inesperadas. Cuando estos no se materializan… pues debió ser falta de devoción. El optimismo, por sí solo, es positivo y ayuda, mientras no nos saque de la realidad. Como mínimo, el optimismo brinda luz cuando todo parece oscuro y confuso.



Los agnósticos, ante lo ineludible, nos inclinarnos hacia la aceptación de la realidad. Reconociendo lo inevitable, procuramos vivir en tiempo presente -el aquí y el ahora-.



Las creencias sobrenaturales y las afiliaciones irracionales están más allá de la lógica corriente; cuando una persona tiene fe incondicional, percibe (literalmente ve, oye, siente…) las creaciones artificiales de su cerebro.

En cualquier caso, los partidarios de la fe sostienen que, en sus momentos difíciles, debemos creer en algo que nos brinde un punto de apoyo ante lo inexplicable. Muchas -muchísimas- personas encuentran tal apoyo en sus devociones.



También nos es obligatorio, sin embargo, mirarnos, auto observarnos… y reconocer que, irremediablemente, ‘otros piensan diferente’ y que los inflexibles, los tercos y, a lo mejor, los equivocados podríamos ser nosotros. La ‘verdad’ suele ser esquiva y, sin darnos cuenta, podemos pasar por encima de ella.

