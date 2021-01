Iluminación y silencio

La palabra iluminación, además de su asociación inmediata con la luz corriente, tiene otros sentidos: (1) luz intelectual, el conocimiento intuitivo de la solución de un problema; (2) luz artística, la inspiración para crear una obra de arte; (3) luz mística, el esclarecimiento interior que alcanzan los contemplativos, el tema de esta nota. ¿Quiénes se iluminan con luz mística?

La experiencia mística –el éxtasis– ocurre en los creyentes de todas las religiones, como resultado del fervor y la devoción intensos. Las referencias más antiguas a iluminaciones religiosas son del hinduismo y datan del siglo VIII a. C.



Éxtasis es una exaltación emocional caracterizada por un estado alterado durante el cual el creyente vive una unión con su divinidad. Proveniente del griego, éxtasis significa estar afuera de sí mismo y experimentar una fusión de la consciencia con la deidad hacia la cual el devoto creyente profesa fe incondicional. Una experiencia similar también se logra con la práctica silenciosa, continua y disciplinada de la meditación.



¿Pueden los incrédulos pasar por vivencias similares a las de los místicos? La respuesta es afirmativa; la experiencia del éxtasis –del despertar interior– es un fenómeno cerebral que ocurre en quienes tengan la constancia para sentarse, en silencio y en un ambiente tranquilo, durante dos horas diarias más en retiros periódicos de varios días, con los ojos cerrados y en actitud pasiva, mientras se mantiene la atención en la respiración, en alguna sensación placentera o en una palabra, religiosa o no, sin ningún significado particular.



Medito en sesiones de 45 minutos, cinco veces a la semana, y aún no he llegado a mi propio despertar interior porque no he tenido la disciplina que estoy recomendando… Pero mi salud física y mental sí se ha beneficiado notablemente de la práctica.



Dos lecciones he aprendido. Una, el budismo es una religión con adeptos; la meditación, en cambio, no requiere afiliación de ninguna clase. Dos, la meditación, sin mantras ni gurúes, es camino seguro hacia la armonía interior. No he completado aún la trayectoria hacia mi despertar interior… y no lo estoy persiguiendo. Y sí, en verdad, me siento a gusto con mi viaje.



Cuando rezaba de muchacho, yo pensaba mucho en mis faltas y mis culpas. Cuando medito ahora, disfruto de mis silencios (a veces, me son esquivos). Mientras observo, sin juicios, mi cuerpo, mis sensaciones y mis estados mentales, surgen, por supuesto, ruidos mentales inesperados –ilusiones, alegatos, contratiempos– y ruidos físicos –aviones, calambres, movimientos–. Las distracciones mentales, si solo se observan, sin espantarlas… siempre se van solas. No he alcanzado la iluminación… Aunque sí he experimentado larguísimos y apacibles momentos de sosiego.



Existen, siempre han existido, innumerables seres iluminados; en su mayoría, ellos permanecen anónimos y se limitan a dejar que sus vidas fluyan, transcurran… sin búsqueda alguna de seguidores, recompensas o logros.



En mi camino hacia el silencio surgieron beneficios inesperados. Décadas atrás mis afanes juveniles me causaron dolencias como consecuencia. Sin buscarlo, los tales males desaparecieron cuando, por curiosidad orientalista, comencé a practicar yoga y meditación (el yoga lo abandoné tiempo después para dedicar más horas a la meditación). Es necesario resaltar, por otra parte, que otros contratiempos de salud, de origen genético, poca ayuda han recibido de la meditación.



¿Y mis creencias religiosas de infancia? Sin renunciar a ellas, estas se ‘fueron’ espontáneamente. Nunca me declaré ateo y considero el ateísmo como una especie de creencia en no-dios. Desde hace años soy agnóstico y carezco de interés alguno en asuntos metafísicos.



Sé que existe evolución en todo –en la materia, en la energía, en la vida– y nada es estable… Los universos remotos y los seres metafísicos me tienen sin cuidado. Las alternativas, las realistas, que se nos presentan a todos alrededor de las dudas sobrenaturales son simples. Y entre pretender comprender el universo, entender el origen de la vida, rezar… o meditar, este servidor escogió la última alternativa. Y la complementa frecuentemente con la brillante y sencilla frase, atribuida a Descartes: “Pienso luego existo”. Esta es mi muy incipiente iluminación.



GUSTAVO ESTRADA

Autor de 'Armonía interior' y 'Hacia el Buda desde Occidente'

En Twitter: @gustrada1